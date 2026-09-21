Phổ biến Nghị quyết 23-NQ/TW tới kiều bào tại Nhật Bản

Quang cảnh buổi phổ biến Nghị quyết 23-NQ/TW cho kiều bào tại Nhật Bản

Chương trình diễn ra ngày 19/9 đã thu hút đông đảo đại diện các hội đoàn và bà con người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Tại sự kiện, ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng đoàn công tác, đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Theo ông Ngô Trịnh Hà, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có hơn 6,5 triệu người sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nghị quyết khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực chiến lược và cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với thế giới.

Điểm đáng chú ý của Nghị quyết là sự đổi mới tư duy trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, chuyển từ “vận động, tập hợp, chăm lo” sang “đồng hành, kiến tạo cơ chế”. Trong đó, việc lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng và những nhu cầu thực tế của kiều bào được đặc biệt coi trọng.

Ông Nguyễn Sáu, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến người Việt tại Nhật Bản

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Sáu, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, lao động, cư trú và quá trình hội nhập của người Việt tại Nhật Bản.

Ông Nguyễn Sáu nhấn mạnh rằng việc tìm hiểu và tuân thủ pháp luật sở tại không chỉ giúp mỗi người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, mà còn góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ổn định, đoàn kết, hội nhập và có trách nhiệm.

Trong khuôn khổ chương trình kéo dài gần 4 giờ, phần trao đổi và giải đáp pháp luật diễn ra sôi nổi với gần 20 câu hỏi từ đại diện cộng đồng.

Ông Phạm Đình Thương, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Saitama; bà Đỗ Thị Minh Phương, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Tổ chức Truyền thông Việt - Nhật HONTO TV; Sư cô Thích Tâm Trí, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản; ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản, cùng các đại biểu đã nêu nhiều vấn đề xuất phát từ thực tế đời sống của bà con.

Các câu hỏi tập trung vào những vấn đề như lao động, cư trú, giấy tờ dân sự, hộ tịch và các thủ tục pháp lý liên quan đến Việt Nam và Nhật Bản.

Ông Ngô Trịnh Hà, ông Nguyễn Sáu cùng các luật sư tham dự chương trình đã trực tiếp giải đáp, làm rõ những vấn đề được bà con quan tâm. Đoàn công tác cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị từ cộng đồng để tổng hợp và phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chương trình góp phần giúp cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hiểu rõ hơn những chủ trương mới của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật, khả năng tự bảo vệ quyền lợi và ý thức trách nhiệm trong quá trình sinh sống, làm việc tại nước sở tại.