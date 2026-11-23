Ngày 23-11, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 5 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và CNCH (Công an tỉnh) phối hợp với Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (phường Ninh Hòa) tổ chức chương trình tuyên truyền, thực hành kỹ năng và trải nghiệm về PCCC và CNCH cho hơn 800 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Cán bộ, chiến sĩ phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh nhà trường.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ đã phổ biến những kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH. Các em học sinh được hướng dẫn cách nhận biết nguy cơ cháy, nổ trong sinh hoạt, học tập, biện pháp phòng ngừa và cách xử lý khi có sự cố, nhất là kỹ năng thoát nạn tại nhà ở, trường học và những nơi đông người. Học sinh cũng được trực tiếp dùng bình chữa cháy xách tay để dập đám cháy giả định; tập di chuyển thoát nạn trong môi trường nhiều khói, không gian hạn chế; thực hành sơ cấp cứu, di chuyển người bị nạn và thoát nạn từ trên cao bằng dây. Các em còn được tham quan xe chữa cháy, thử phun nước, tìm hiểu về trang phục chữa cháy chuyên dụng, các dụng cụ, thiết bị trong PCCC.

Các em học sinh được thực hành xử lý rò rỉ bình gas trong gia đình.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới cách tuyên truyền về PCCC và CNCH theo hướng trực quan, gắn lý thuyết với thực hành. Chương trình góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn và học sinh biết ứng phó với tình huống khẩn cấp.