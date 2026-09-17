Phổ biến kiến thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững cho đại diện các doanh nghiệp

Sáng 17-9, tại phường Bắc Nha Trang, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (XTĐT-TM-DL) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, thực hành sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp, làng nghề của tỉnh. Tham dự hội nghị có 80 đại biểu là lãnh đạo, đại diện Sở Công thương; hội, hiệp hội, làng nghề, các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thúy Lan Chi - Viện trưởng Viện Nghiên cứu An toàn, Sức khỏe và Môi trường đã phổ biến kiến thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, thực hành sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp cũng trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh để cùng chuyên gia thảo luận và tìm ra giải pháp phù hợp, thiết thực, có khả năng áp dụng trong thực tế.

Tiến sĩ Nguyễn Thúy Lan Chi trình bày tại hội nghị.

Trung tâm XTĐT-TM-DL tỉnh cũng đã phát phiếu khảo sát đánh giá nhu cầu hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản trị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 cho các doanh nghiệp tham gia hội nghị. Kết quả khảo sát làm cơ sở xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Đại biểu trao đổi ý kiến tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, các doanh nghiệp có thêm thông tin, kiến thức bổ ích và những giải pháp hữu hiệu để có thể từng bước áp dụng vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hạn chế tác động đến môi trường, giảm thiểu chất thải, rác thải ra ngoài môi trường và hướng đến sự phát triển ổn định, lâu dài.