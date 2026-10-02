Phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh

Công an xã Thượng Đức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, Công an xã Thượng Đức thông tin về những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Đồng thời, cán bộ Công an hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng cơ bản khi tham gia giao thông như: đi bộ an toàn; chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và hệ thống biển báo; đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi ngồi trên xe máy, xe máy điện, xe đạp điện; không dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng; không sử dụng điện thoại hoặc ô (dù) khi điều khiển phương tiện; nắm rõ độ tuổi được phép điều khiển các loại phương tiện giao thông theo quy định của pháp luật.

Với hình thức truyền đạt sinh động, giao lưu cởi mở và đưa ra các tình huống thực tế, buổi tuyên truyền tạo không khí hào hứng, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh ngay từ học đường.