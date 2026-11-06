Phổ biến kiến thức pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề gồm: "Quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật MTTQ Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí"; "Tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, văn hóa giao thông và các quy định xử phạt vi phạm phổ biến, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn".

Hội nghị phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của các văn bản pháp luật gắn liền với quyền, nghĩa vụ công dân, hoạt động của MTTQ Việt Nam và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động.