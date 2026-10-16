Phổ biến kiến thức, nâng cao hiệu quả quản lý an toàn bức xạ

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Viện phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Tham dự hội nghị có Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Viện; Tiến sĩ Đặng Thanh Lương, chuyên gia Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Hữu Quyết, Viện trưởng Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) cùng đại diện các trường đại học trên địa bàn.

Các đại biểu, chuyên gia tham dự hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Tại hội nghị, các chuyên gia đã trình bày một số nội dung liên quan đến ứng dụng của năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình trong đời sống và sản xuất, từ y tế, công nghiệp, nông nghiệp đến nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường; các vấn đề về an toàn bức xạ; mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia trong bối cảnh mới…

Chuyên gia chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh: Hội nghị này được tổ chức nhằm tăng cường phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin khoa học và tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia, cơ sở giáo dục và cộng đồng. Sở Khoa học và Công nghệ mong muốn thông qua hội nghị, các nội dung chuyên môn không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, hỗ trợ công tác quản lý và từng bước đưa kiến thức khoa học vào thực tiễn…

Sở sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực được giao; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục và các bên có liên quan để đẩy mạnh phổ biến kiến thức; thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý an toàn bức xạ phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thành phố.