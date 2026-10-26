Phổ biến kiến thức an toàn trên không gian mạng cho học sinh Trường Liên cấp Hoa Sen

Chiều 26-10, tại Trường Liên cấp Hoa Sen (phường Phan Rang), Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Câu lạc bộ Niềm tin số Khánh Hòa và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình 2026” với thông điệp “Kết nối không tổn thương”. Tham gia chương trình có gần 800 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Thiếu tá Vũ Huy Phương - Phó Trưởng Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa trao tặng cẩm nang tuyên truyền về an toàn trên không gian mạng cho đại diện nhà trường.

Tại chương trình, Ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiết thực như: Trình chiếu trailer Chiến dịch “Không một mình”; trao tặng cẩm nang, infographic về an toàn trên không gian mạng cho nhà trường; tổ chức chuyên đề giáo dục kỹ năng số; phát động phong trào “5 phút cùng em”; giao lưu, tương tác qua trò chơi trắc nghiệm (quiz game); khởi động chiến dịch Đại sứ an toàn số học đường và giới thiệu ba vòng thi. Bên cạnh đó, báo cáo viên Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa đã cung cấp cho học sinh kiến thức về các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng, những hình thức xâm hại trẻ em và thủ đoạn tiếp cận, dụ dỗ, thao túng, lừa đảo của các đối tượng trên môi trường trực tuyến. Qua đó, hướng dẫn các em nâng cao cảnh giác khi kết bạn, chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân; không cung cấp mật khẩu, mã xác thực cho người khác hoặc truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc.

Học sinh trả lời câu hỏi tình huống khi sử dụng mạng xã hội.

Thông qua chương trình, các học sinh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh rủi ro trên không gian mạng, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân khi tham gia môi trường số. Chương trình cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng đến xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, lành mạnh.