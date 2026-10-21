Phổ biến, hướng dẫn luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cho các tổ chức, doanh nghiệp

Hội nghị nhằm phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thu thập, xử lý, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân.

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Đại tá Lê Cao Tâm, Trưởng phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng cho biết “Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng. Vì vậy, bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là bảo vệ quyền riêng tư, quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi người, đồng thời tạo dựng niềm tin trong môi trường số. Đối với thành phố Đà Nẵng, quá trình phát triển kinh tế số, du lịch, dịch vụ chất lượng cao và Trung tâm tài chính quốc tế đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ dữ liệu. Mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm này sẽ góp phần nâng cao uy tín, củng cố niềm tin của người dân, du khách, khách hàng và nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy thành phố phát triển bền vững. Thực tế cho thấy, tình trạng lộ, lọt, đánh cắp, mua bán hoặc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân có thể dẫn đến lừa đảo, xâm phạm đời sống riêng tư, gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp. Do đó, bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu phải luôn đi đôi với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số”.

Thông qua hội nghị, các tổ chức, doanh nghiệp được phổ biến, hướng dẫn các quy định liên quan, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động rà soát quy trình quản lý dữ liệu, tăng cường các biện pháp bảo vệ thông tin và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn dữ liệu cá nhân. Việc triển khai Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, bảo đảm quyền riêng tư của người dân, đồng thời tạo nền tảng cho hoạt động chuyển đổi số bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.