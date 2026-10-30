Phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giáo dục

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: B.N

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định mới trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản pháp luật liên quan. Trọng tâm là Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 93/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo; Nghị định số 182/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác tại các cơ sở giáo dục công lập.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: B.N

Hội nghị cũng phổ biến Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15; Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT, ngày 28/9/2026 ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; Quyết định số 2758/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình hành động tăng cường kỷ cương, xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục. Cùng với đó là Kế hoạch số 85/KH-TU, ngày 28/8/2026, Kế hoạch số 100-KH-TU, ngày 2/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số văn bản liên quan.

Việc cập nhật, phổ biến các quy định pháp luật mới giúp cán bộ quản lý, nhà giáo và các cơ sở giáo dục nắm vững những nội dung thông tin cần thực hiện để vận dụng đúng quy định trong quá trình công tác. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường kỷ cương trong quản lý và hoạt động giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.