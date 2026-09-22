Phổ biến giáo dục pháp luật tại Cục Phương tiện không người lái

Thực hiện nội dung tuyên truyền, Thượng tá Ngô Quang Huy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự khu vực Thủ đô Hà Nội giới thiệu 5 chuyên đề: Phòng ngừa vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, chất kích thích, dấu hiệu nhận biết và phòng ngừa; nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quy định của pháp luật về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”, một số biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra trong Quân đội; nội dung cơ bản của Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thông tư số 143/2023/TT-BQP ngày 27-12-2023 quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam, một số nội dung trọng tâm về Luật Khiếu nại, tố cáo.

Báo cáo viên của Viện Kiểm sát Quân sự khu vực Thủ đô Hà Nội giới thiệu chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thông qua các chuyên đề, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ của Cục Phương tiện không người lái được trang bị những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015; các quy định về xử lý kỷ luật, xử lý hình sự đối với các hành vi liên quan đến ma túy, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Quang cảnh buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Bên cạnh việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo viên đã dẫn chứng, phân tích một số vụ án được xét xử trong thời gian qua, qua đó giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận diện rõ các loại ma túy, vũ khí quân dụng và hành vi vi phạm, nguyên nhân, hậu quả và những vấn đề cần lưu ý trong thực tiễn; góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội...