Sáng 27/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2026. Tham dự hội nghị có gần 110 học viên là lãnh đạo, người phụ trách và nhân viên bức xạ trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong thời gian 2 ngày, gần 110 học viên là người đứng đầu cơ sở, người phụ trách và nhân viên bức xạ tại các cơ sở có sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh được phổ biến các quy định mới của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân; lĩnh vực năng lượng nguyên tử; hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong hoạt động X-quang chẩn đoán y tế và sử dụng tia X trong công nghiệp.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Bùi Phong An phát biểu khai mạc hội nghị.

Các học viên cũng được giải đáp những khó khăn, vướng mắc và xử lý các tình huống thường gặp trong quá trình sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ tại cơ sở. Qua đó, giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực chuyên môn, bảo đảm triển khai các hoạt động đúng quy định, an toàn và hiệu quả.

Ông Vũ Hà - Phó Giám đốc Công ty TNHH RADTECH Việt Nam phổ biến các quy định mới về an toàn bức xạ và hạt nhân.

Học viên cũng sẽ được hướng dẫn thực hành thực tế, vận dụng kiến thức đã được phổ biến vào quá trình kiểm soát, bảo đảm an toàn bức xạ tại cơ sở.

Học viên lắng nghe các chuyên đề được truyền đạt tại hội nghị.

Qua hội nghị, người đứng đầu các cơ sở bức xạ tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chấp hành các quy định về an toàn bức xạ; chủ động rà soát, thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát, quản lý nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.