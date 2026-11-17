Hội nghị về cơ chế chính sách quản lý phát triển cụm công nghiệp diễn ra sáng 16/11 tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: KHÁNH HÒA

Hội nghị nhằm phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định mới về quản lý, phát triển cụm công nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước các cấp, chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp khu vực miền Trung. Trong đó, khung pháp lý được hệ thống hóa tại Văn bản hợp nhất số 71/2026/VBHN-NĐ-BCT có nhiều điểm mới, nổi bật là quy định về các loại hình cụm công nghiệp gắn với chuyển đổi xanh; tăng cường phân cấp, bổ sung cơ chế xử lý các trường hợp đặc thù và tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển...

Lãnh đạo Cục Công nghiệp đề nghị các sở công thương cần khẩn trương tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp; áp dụng đúng các mẫu văn bản và chế độ báo cáo mới; quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương và tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm các dự án cụm công nghiệp chậm tiến độ.