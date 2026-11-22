Chiều 22/11, ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chủ trì Hội nghị công tác xây dựng Đảng ở cơ sở năm 2026 của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Minh Đằng cho biết, sau sắp xếp, địa bàn rộng hơn, nhiệm vụ nhiều hơn, trong khi cấp xã, phường phải trực tiếp giải quyết thêm nhiều công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Trước yêu cầu đó, các cấp ủy đã tập trung quán triệt nghị quyết, kiện toàn tổ chức, thực hiện công tác cán bộ và duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng.

Ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị.

Đến ngày 20/11, toàn tỉnh kết nạp 4.630 đảng viên, đạt 101% kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Dữ liệu tổ chức đảng được chuẩn hóa 100%, dữ liệu đảng viên đạt 99,22%, hồ sơ đảng viên được số hóa đạt 98,38%. Toàn tỉnh có hơn 2.000 mô hình học tập và làm theo Bác. Công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào Khmer, tiếp tục được chú trọng.

Các xã, phường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng

Tại hội nghị, đại diện các Đảng ủy xã, phường trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, đánh giá cán bộ, giám sát tổ chức đảng và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các nội dung tập trung vào nâng cao hiệu quả nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội (xã Châu Hòa); đổi mới phương thức triển khai nghị quyết của Đảng (phường Cái Vồn); nâng cao chất lượng giám sát, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa (phường Bình Minh).

Đáng chú ý, Đảng bộ xã Hàm Giang chia sẻ kinh nghiệm phát triển đảng viên người Khmer. Xã Cầu Kè phát huy vai trò các vị sư, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer; Đảng ủy phường Đông Thành chia sẻ kinh nghiệm đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng gắn với chức trách, nhiệm vụ và sản phẩm công việc; phân công rõ người, rõ việc, thường xuyên kiểm tra tiến độ, khắc phục tình trạng nể nang, cào bằng.

Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Lâm Minh Đằng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026, nhất là những công việc mới, khó, cấp bách sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

“Nhiều việc phải hoàn thành trong thời gian ngắn; không ít cán bộ cơ sở đã làm việc ngoài giờ, cả ngày nghỉ, ngày lễ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm đó; sự nỗ lực của các cán bộ đã, đang và sẽ đóng góp chung vào sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ tỉnh và sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong thời gian tới”, ông Lâm Minh Đằng nhấn mạnh.

Ông yêu cầu các cấp ủy quan tâm, động viên cán bộ cơ sở; rà soát, phân công công việc hợp lý, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh tình trạng quá tải ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Khắc phục dứt điểm tình trạng nể nang, "ai cũng đạt, ai cũng tốt"

Qua báo cáo của cơ sở và ý kiến phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Minh Đằng thấy vẫn còn một số vấn đề khó khăn, hạn chế chung ở nhiều nơi, cần tập trung tháo gỡ.

Ông Lâm Minh Đằng nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 1 tháng, các cấp ủy cần tăng tốc thực hiện nhiệm vụ năm 2026, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cho năm 2027, tạo thế và lực mới để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tiễn; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ phải được nâng lên, nội dung gắn với nhiệm vụ cụ thể, có phân công và kiểm tra kết quả thực hiện.

Ông đề nghị, thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2026; đánh giá phải căn cứ vào kết quả, sản phẩm cụ thể; gắn kết quả của người đứng đầu với kết quả của địa phương.

Ông yêu cầu chỉ tiêu nào không đạt thì phải nói rõ trách nhiệm của ai; khắc phục dứt điểm tình trạng nể nang, "ai cũng đạt, ai cũng tốt". Đối với đánh giá cán bộ hằng quý, phải xác định sản phẩm cho từng vị trí ngay từ đầu quý.

Công tác phát triển đảng viên phải bảo đảm chất lượng, chú trọng tạo nguồn từ đoàn viên, thanh niên, lực lượng dân quân, công an xã, công nhân và đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Lâm Minh Đằng cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, quan tâm đào tạo cán bộ trẻ và cán bộ mới.

Tăng cường giám sát thường xuyên để phát hiện, chấn chỉnh từ sớm, từ xa; không để những sai phạm nhỏ, tích tụ thành vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. Ông yêu cầu đôn đốc đến cùng việc thực hiện kiến nghị sau kiểm tra, giám sát; giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Lâm Minh Đằng yêu cầu các cấp ủy đổi mới công tác cán bộ, bố trí đúng người, đúng việc, lấy yêu cầu công việc làm căn cứ. Ảnh: H.Thanh

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long nhấn mạnh thêm: "Tiếp tục bồi dưỡng theo hướng "cầm tay chỉ việc" cho cán bộ mới, cán bộ trái chuyên môn. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phân công, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, chú ý cán bộ trẻ, có triển vọng phát triển lâu dài, vì công việc mà bố trí cán bộ chứ không vì cán bộ mà sắp xếp công việc; khắc phục trình trạng cục bộ địa phương, khép kín trong công tác cán bộ".

Bên cạnh đó, các cấp ủy cần đổi mới công tác dân vận, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, phấn đấu hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ đảng viên và kích hoạt Sổ tay đảng viên điện tử tại tất cả đảng bộ trong tháng 12/2026. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng phải gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị, các đảng ủy xã, phường cụ thể hóa nhiệm vụ thành kế hoạch, phân công rõ người phụ trách, thời hạn và kết quả cần đạt; chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, không trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm.

Điều động 139 công chức, viên chức từ các sở, ngành về xã, phường Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết tỉnh đã tham mưu điều động, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y, giới thiệu ứng cử, bầu bổ sung hoặc cho thôi nhiệm vụ đối với 52 cán bộ; chỉ định, chuẩn y 4 Phó Bí thư, 127 ủy viên ban thường vụ cấp ủy và 117 ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp xã. Đáng chú ý, tỉnh đã xử lý, khắc phục 783 trường hợp sai phạm tồn tại trong công tác cán bộ theo Kết luận số 232-KL/TW. Vĩnh Long đã điều động 139 công chức, viên chức từ các sở, ngành về xã, phường; tiếp nhận 863 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức cấp xã. Tỉnh cũng thực hiện chế độ tiền lương, xếp ngạch cho 2.330 cán bộ và giải quyết chế độ nghỉ việc cho 26 trường hợp.