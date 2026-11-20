Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang tặng quà Trường THPT Trà Lĩnh.

Tại chương trình, các đại biểu cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Năm học 2025 - 2026, Trường THPT Trà Lĩnh duy trì 18 lớp với 667 học sinh. Tỷ lệ học sinh có kết quả học tập xếp loại khá, tốt đạt 69,71%; tỷ lệ học sinh có kết quả rèn luyện xếp loại khá, tốt đạt 98,76%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%; có 65 học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của tập thể nhà trường; chia sẻ những khó khăn của nhà trường với đội ngũ hiện có 38 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động, còn thiếu 6 biên chế, trong đó, thiếu 2 giáo viên Toán, 2 giáo viên Tiếng Anh, nhân viên thiết bị và nhân viên y tế trường học.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn về đội ngũ và cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện phục vụ dạy và học. Nhà trường tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Mong muốn các học sinh nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, chủ động học tập, rèn luyện, trang bị kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng phát triển.

Đoàn công tác của tỉnh tặng quà Quỹ "Vì người nghèo" cho học sinh khó khăn Trường THPT Trà Lĩnh.

Nhân dịp này, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh trao quà cho 51 học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng giáo viên đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở. Nhà trường khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua dạy và học.