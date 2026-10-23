Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang: Tạo điều kiện thuận lợi cán bộ nghiên cứu khoa học thực tế tại tỉnh

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận sâu về công tác tiếp nhận cán bộ khoa học của Viện đi thực tế dài hạn tại tỉnh. Theo báo cáo của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 695-KL/TU thống nhất chủ trương tiếp nhận, bố trí cán bộ theo từng đợt. Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về nơi nghỉ tại nhà công vụ tỉnh, nơi làm việc cũng như bố trí các đầu mối hỗ trợ để cán bộ yên tâm nghiên cứu. Trong đợt 1, tỉnh sẽ tiếp nhận các tiến sĩ, chuyên gia đảm nhiệm các hướng nghiên cứu trọng điểm, như: khảo cổ học, địa lý nhân văn, kinh tế, dân tộc và tôn giáo.

Thảo luận về công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”, dự kiến diễn ra vào ngày 26/11/2026. Hội thảo tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn: bối cảnh mới, động lực và không gian phát triển, định hình mô hình tăng trưởng, cùng các điều kiện bảo đảm thực hiện.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Tạ Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng trong việc triển khai thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị. Nhấn mạnh việc đưa các cán bộ khoa học, chuyên gia đi thực tế dài hạn tại Cao Bằng không chỉ giúp đội ngũ nghiên cứu gắn kết lý luận với thực tiễn cơ sở mà còn là dịp để Viện đóng góp trực tiếp các luận cứ khoa học có giá trị thực tiễn cao phục vụ công tác hoạch định chính sách của tỉnh.

Đề nghị thời gian tới, các cơ quan chuyên môn của 2 bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tạo điều kiện tối đa về tài liệu, không gian nghiên cứu cho các cán bộ đợt 1 và đợt 2; tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị nội dung khoa học, phản biện, xây dựng báo cáo đề dẫn và kỷ yếu hội thảo khoa học đạt chất lượng thiết thực nhất.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định Tỉnh ủy Cao Bằng luôn xác định hợp tác với Viện là nhiệm vụ chiến lược quan trọng, mang tính khoa học cao để hỗ trợ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, môi trường làm việc cũng như cung cấp thông tin, tư liệu thực tiễn để các cán bộ khoa học của Viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu tại địa phương. Mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, tư vấn chiến lược từ các chuyên gia hàng đầu của Viện để giải quyết các bài toán về phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch, kinh tế di sản và sinh kế đồng bào vùng cao, biên giới.