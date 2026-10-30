Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang: Phát huy vai trò đồng bào tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết

Tham dự có các đồng chí: Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và 39 đại biểu tôn giáo tiêu biểu là các phật tử, tín đồ trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Hiện, Cao Bằng có 3 tôn giáo được công nhận và cấp phép hoạt động gồm: Phật giáo, Công giáo và Tin Lành, với trên 26.000 tín đồ tại 26 xã, phường. Toàn tỉnh hiện có 92 chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam, ban chấp hành đoàn thể các cấp, 5 đại biểu thuộc các tôn giáo là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Giai đoạn 2021 - 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động vì cộng đồng. Đồng bào các tôn giáo có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong các đợt bão lũ năm 2024 và 2025, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tăng ni, phật tử Chùa Phố Cũ, Chùa Đống Lân trao tặng trên 12.000 suất quà, tổng trị giá trên 5,7 tỷ đồng. Giáo xứ Thanh Sơn hỗ trợ hơn 2.000 suất cơm cho người dân và lực lượng cứu hộ, trao hơn 1.000 áo ấm cho học sinh cùng nhiều phần quà thiết thực khác. Bên cạnh đó, đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu trình bày các tham luận về: Phát huy vai trò của đồng bào tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2021 - 2026; tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phật giáo với công tác từ thiện, nhân đạo và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia phát triển kinh tế địa phương; tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế và tham gia công tác an sinh xã hội; phát huy vai trò của đồng bào Tin Lành trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang ghi nhận, biểu dương những đóng góp thiết thực, bền bỉ của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào tín đồ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhấn mạnh, những hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở đã thể hiện sinh động tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”. Mỗi việc làm thiết thực, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó, đồng thuận trong nhân dân.

Đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên và các tổ chức tôn giáo tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, tôn trọng, gắn bó giữa đồng bào có đạo và không theo đạo, giữa các tôn giáo và các dân tộc; phát huy uy tín của chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong vận động tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Gắn các phong trào thi đua yêu nước với những việc làm thiết thực nhằm nâng cao đời sống nhân dân, phát triển sản xuất, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong giáo dục lối sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo người yếu thế. Việc vận động, huy động các nguồn lực phải bảo đảm tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tế và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, kịp thời giải quyết những nhu cầu, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của đồng bào. Đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo, công tác Mặt trận cần sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, tôn trọng và lắng nghe nhân dân; nâng cao kỹ năng vận động quần chúng, tránh hình thức, hành chính hóa công tác vận động. Đồng thời, thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những cá nhân tiêu biểu có đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào các tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm công dân; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ xây dựng Cao Bằng ngày càng phát triển, góp phần để nhân dân có cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà đồng bào tôn giáo tiêu biểu.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà 39 đại biểu tôn giáo tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.