Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang: Nông dân thi đua kinh doanh giỏi thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị phối hợp; lãnh đạo Hội Nông dân các xã, phường và 70 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 94.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Các đại biểu tham quan gian hàng hội viên nông dân trưng bày tại hội nghị.

Giai đoạn 2022 - 2026, phong trào nông dân thi đua SXKDG được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh triển khai với nhiều hình thức thiết thực, khuyến khích hội viên phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, chủ động đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Trong giai đoạn, toàn tỉnh có trên 91.000 lượt hộ đăng ký, trên 50.000 lượt hộ được công nhận danh hiệu nông dân SXKDG các cấp,chiếm gần 55%số hộ tham gia, trong đó, 1.011 lượt hộ nông dân SXKDG cấp tỉnh và 169 lượt hộ cấp Trung ương. 3.705 lượt hộ hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ; 316 hộ được giúp đỡ thoát nghèo; tạo việc làm cho 3.895 lao động tại địa phương.

Các cấp Hội vận động hội viên nông dân đóng góp hơn 340.542 m² đất, 213.935 ngày công lao động và 12.120 triệu đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia làm mới, sửa chữa 11.602 km đường và 1.129 km kênh mương thủy lợi; xây dựng 926 mô hình bảo vệ môi trường; vận động di dời 1.755 chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm nhà sàn; xây dựng 4.349 nhà tiêu hợp vệ sinh; hỗ trợ thành lập 43 hợp tác xã và 337 tổ hợp tác nông nghiệp, góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Tại hội nghị, các đại biểu báo cáo tham luận, chia sẻ những mô hình, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo để đưa phong trào nông dân thi đua SXKDG ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng trong hội viên, nông dân.

Hội nghị phát động phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2027 - 2032. Theo đó, phấn đấu hằng năm có ít nhất 60% hộ nông dân đăng ký thi đua SXKDG, trong đó, 40% số hộ đăng ký đạt danh hiệu các cấp. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong hội viên, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của các cấp Hội và hội viên, nông dân trong tỉnh đạt được trong phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2026. Khẳng định, phong trào góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn, hạ tầng, kỹ thuật và tiêu thụ nông sản. Các cấp Hội Nông dân đổi mới phương thức tổ chức phong trào, bảo đảm bình xét danh hiệu thực chất, gắn thi đua với hiệu quả sản xuất và thu nhập của hội viên. Chú trọng phát triển kinh tế tập thể, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nhân rộng mô hình hiệu quả. Các hộ SXKDG tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hộ khó khăn vươn lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2022 - 2026.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 5 tập thể, 45 cá nhân; Chủ tịch HND tỉnh tặng bằng khen 3 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2022 - 2026.