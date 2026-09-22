Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang: Nghiên cứu các giải pháp kiến trúc, hạ tầng đô thị phù hợp yêu cầu phát triển

Dự đại hội có các đồng chí: Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mạc Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng 40 hội viên Hội KTS tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội kết nạp 5 hội viên mới; giới thiệu 4 hội viên có năng lực chuyên môn, uy tín nghề nghiệp và tích cực tham gia công tác Hội để Hội KTS Việt Nam xem xét, công nhận hội viên chính thức; tham gia thẩm định, góp ý nhiều đồ án quy hoạch, dự án và phương án thiết kế kiến trúc; duy trì các hoạt động bồi dưỡng nghề nghiệp, giao lưu, tham quan, học tập. Trong công tác thiết kế, quy hoạch xây dựng, các hội viên thực hiện ý tưởng mới, áp dụng tiêu chuẩn công trình “xanh”, các thành tựu về kiến trúc, quy hoạch vào từng đồ án...

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong hội viên; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tự chủ, trách nhiệm, tuân thủ chặt chẽ quy định của nhà nước về quản lý hoạt động và hành nghề; nâng cao tính chủ động trong hoạt động nghề nghiệp, tư vấn, phản biện xã hội; khơi dậy sức sáng tạo trong lao động chuyên môn; đề cao trách nhiệm của người KTS đối với cộng đồng, xã hội và sự phát triển chung của tỉnh...

Chủ tịch Hội KTS Việt Nam Phan Đăng Sơn ghi nhận những đóng góp của Hội KTS tỉnh Cao Bằng, nhất là trong công tác tư vấn, phản biện. Đề nghị nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động đề xuất các dự án kiến trúc, quy hoạch gắn với phát triển kinh tế, du lịch; mở rộng hợp tác với đội ngũ KTS trong nước và quốc tế. Tăng cường tư vấn chuyên môn cho chính quyền cấp xã; nghiên cứu, định hướng các mẫu nhà ở, nhà văn hóa vừa hiện đại, tiện nghi vừa phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc; chú trọng trẻ hóa tổ chức, tạo môi trường để KTS trẻ phát huy năng lực sáng tạo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang phát biểu tại đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang khẳng định vai trò của kiến trúc và đội ngũ KTS đối với công tác quy hoạch, đô thị hóa và kiến tạo không gian văn hóa của tỉnh. Đề nghị Hội nhận thức đầy đủ hơn về vai trò tham gia kiến tạo diện mạo tỉnh trong tương lai; chú trọng giữ gìn giá trị kiến trúc truyền thống, các di tích lịch sử, văn hóa, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; nghiên cứu những mô hình kiến trúc mới mang bản sắc riêng của Cao Bằng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện khoa học; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ KTS trẻ có năng lực; nghiên cứu các giải pháp kiến trúc, hạ tầng đô thị phù hợp với yêu cầu phát triển, chuyển đổi số và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội KTS tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 4 đồng chí; KTS Nông Xuân Yêm tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội; KTS Đoàn Quốc Chính và KTS Nông Thanh Tùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng tập thể Hội KTS tỉnh; Hội KTS tỉnh trao giấy khen cho các hội viên có thành tích trong công tác Hội.