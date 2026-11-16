Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Nà Mấư, xã Bảo Lâm

Cùng dự có đồng chí Đoàn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Thân Quốc Hùng, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đồng chí Trịnh Quý Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, xã Bảo Lâm cùng đông đảo nhân dân trong xóm.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Nà Mấư, xã Bảo Lâm.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), khẳng định vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ngày hội diễn ra các hoạt động biểu diễn văn nghệ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Xóm Nà Mấư hiện có 119 hộ với 705 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Nhân dân tập trung phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; duy trì trồng quế, hồi, sa nhân và phát triển chăn nuôi. Phong trào xây dựng nông thôn mới được hưởng ứng tích cực; nhân dân đóng góp 1.785 ngày công làm 3.000 m² đường bê tông, cùng nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, khơi thông kênh mương. Công tác xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc được quan tâm. Năm 2026, có 113/119 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 94,96%; xóm đạt danh hiệu làng văn hóa. Tại ngày hội, khu dân cư tổ chức biểu dương, trao công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2026 cho đại diện các hộ gia đình tiêu biểu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Hồng Quang phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui với nhân dân xóm Nà Mấư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Hồng Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và phát huy tinh thần đoàn kết ở xóm. Đây là minh chứng của việc thực thi hiệu quả chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, thể hiện ý chí, nghị lực lao động, tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên của bà con xóm Nà Mấư.

Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và nhân dân trong xóm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới", "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát"; đoàn kết nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; quan tâm chăm lo cho trẻ em, không để trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học; xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Hồng Quang trao quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu xóm Nà Mấư.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Hồng Quang trao quà của tỉnh cho cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận xóm Nà Mấu; trao quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu, 109 hộ nghèo và 30 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh trao hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo của xóm.