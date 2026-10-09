Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang: Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản Nhà nước

Dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Đức Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đỗ Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh và các cơ quan trong khối nội chính.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Quý III, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực. Các lực lượng vũ trang duy trì và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ ở các cấp; cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật; chất lượng hoạt động tư pháp từng bước được nâng lên, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Trong quý, xác minh, làm rõ 105 vụ/144 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ. Tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý 1.074 vụ, việc giải quyết, đã xét xử 743 vụ, việc các loại theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường, trong quý tổ chức 612 lớp tuyên truyền với trên 21.500 lượt người tham gia; các lĩnh vực quản lý chuyên ngành như lâm nghiệp, hải quan, quản lý thị trường được kiểm soát tương đối tốt, không phát sinh điểm nóng phức tạp.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nhiều chuyển biến tích cực; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tiếp công dân, đối thoại với nhân dân tiếp tục được nâng cao. Công tác cải cách tư pháp, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm triển khai, đạt một số kết quả tích cực; việc số hóa hồ sơ, tổ chức phiên tòa trực tuyến và ứng dụng các phần mềm nghiệp vụ từng bước được đẩy mạnh, tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, gian lận thương mại, gian lận thuế, vi phạm trên môi trường thương mại điện tử còn xảy ra; tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, chiếm tỷ trọng lớn. Kết quả thi hành án dân sự, nhất là về tiền, còn thấp; vụ việc phức tạp, giá trị lớn xử lý chậm, số việc và tiền chuyển kỳ sau còn lớn.

Quý IV, các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang chuẩn bị và thực hành tốt công tác diễn tập trong khu vực phòng thủ tỉnh và phòng thủ cấp xã năm 2026 theo kế hoạch. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang đề nghị các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính triển khai nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, rà soát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chậm tiến độ, gắn công tác nội chính với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho các dự án đầu tư. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tranh chấp, án tồn đọng, kéo dài; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Các lực lượng nắm chắc tình hình, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt công tác huấn luyện, tuyển quân và kéo giảm tai nạn giao thông, cháy, nổ; tăng cường phối hợp liên ngành trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tập trung nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 và chủ động tổng kết, đánh giá kết quả công tác, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.