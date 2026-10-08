Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang: Đảng bộ phường Thục Phán phải tăng tốc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Các đồng chí: Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy; La Thị Vũ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

9 tháng đầu năm, Đảng bộ phường Thục Phán phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến ngày 15/9 đạt 374,105 tỷ đồng, bằng 134,5% dự toán. Sản xuất nông nghiệp cơ bản bảo đảm tiến độ; thương mại, dịch vụ duy trì ổn định. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh giữ vững. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến đạt trên 85%; 100% văn bản điện tử được ký số, trừ văn bản mật.

Phường hoàn thành sắp xếp từ 60 xuống 32 tổ dân phố; thành lập 32 chi bộ tổ dân phố mới, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ cơ sở. Toàn Đảng bộ hiện có 5.323 đảng viên; kết nạp 31 đảng viên mới, đạt 73,8% chỉ tiêu năm.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 5,51% kế hoạch; 14/16 dự án chưa phát sinh giải ngân. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm còn khó khăn; chuẩn hóa dữ liệu đất đai, chuyển đổi số chưa đồng đều; 56 vụ việc, kiến nghị, phản ánh đang tiếp tục xác minh, giải quyết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang đề nghị Đảng bộ phường chuyển mạnh từ trạng thái “ổn định tổ chức sau sắp xếp” sang “tăng tốc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động”, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên và kiểm tra, giám sát. Đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu phải gần dân, sát dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Rà soát các chỉ tiêu theo khả năng hoàn thành; tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, số hóa và làm sạch dữ liệu; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo thực chất. Phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc và đi đầu trong xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế đô thị, xây dựng đô thị văn minh, chăm lo đời sống nhân dân; cụ thể hóa kết luận hội nghị theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.