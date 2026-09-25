Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang: Công tác dân vận phải đi vào thực chất, xuất phát từ vấn đề cụ thể của từng địa bàn

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân.

Thời gian qua, công tác dân vận của lực lượng Công an tỉnh tiếp tục được triển khai theo hướng bám cơ sở, gần dân, sát dân, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Toàn tỉnh tổ chức 2.527 cuộc tuyên truyền, vận động với 199.651 lượt người nghe, 47 hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với 4.560 đại biểu tham dự, tiếp nhận 1.520 ý kiến qua phiếu và 450 ý kiến trực tiếp.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục tạo sức lan tỏa sâu rộng với 60 đơn vị tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút 40.623 lượt người tham gia. Phong trào thi đua “Nhà ba nhất - Mái ấm biên cương” huy động trên 2,5 tỷ đồng do cán bộ, chiến sĩ đóng góp, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và tạo sinh kế cho 21 hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại 20 xã biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang nhấn mạnh, công tác dân vận phải đi vào thực chất, xuất phát từ những vấn đề cụ thể của từng địa bàn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức mỗi lần tiếp xúc, giải quyết công việc cho nhân dân cũng là trực tiếp làm công tác dân vận. Đề nghị tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể; gắn công tác dân vận với giải quyết những vấn đề thiết thực của nhân dân, củng cố niềm tin, sự đồng thuận và xây dựng thế trận lòng dân.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an yêu cầu tiếp tục xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phải xuất phát từ thực tiễn bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết được những vấn đề cấp thiết, nổi cộm, nhận được sự đồng thuận của nhân dân; không chạy theo thành tích, số lượng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ gần dân, sát dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân; thường xuyên kiểm tra, đánh giá để nhân rộng những mô hình hiệu quả, khắc phục hoặc kết thúc những mô hình không còn phù hợp.

Nhân dịp này, 1 tập thể, 1 cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an có thành tích xuất sắc đột xuất trong tham mưu, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; 1 tập thể, 1 cá nhân nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” của lực lượng Công an nhân dân năm 2026.