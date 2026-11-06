Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho nữ đảng viên tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ân cần thăm hỏi, trò chuyện cùng đảng viên lão thành Nguyễn Thị Hợi. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Thị Hợi sinh năm 1929, sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng từ năm 16 tuổi, đúng vào thời điểm cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945; được kết nạp vào Đảng năm 1948. Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều cương vị trong tổ chức Hội Phụ nữ, công tác Đảng và chính quyền cơ sở.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí nhiều lần được điều động tham gia các đợt giảm tô, cải cách ruộng đất và công tác xây dựng vùng mới giải phóng tại Thanh Hóa, Quảng Bình (cũ), Quảng Trị (cũ). Qua từng nhiệm vụ, đồng chí đảm nhiệm nhiều vị trí như đội phó, chi ủy viên, đội trưởng, bí thư tại cơ sở.

Đồng chí Lê Đình Lý - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Hợi. Ảnh: Thành Duy

Năm 1978, đồng chí nghỉ hưu nhưng vẫn tích cực tham gia công tác tại cơ sở với cương vị Bí thư Chi bộ, đại biểu HĐND xã.

Ghi nhận những đóng góp trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Thị Hợi được trao Kỷ niệm chương kháng chiến, 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Bằng khen và Huy hiệu của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, xã Yên Xuân chúc mừng đảng viên lão thành Nguyễn Thị Hợi. Ảnh: Thành Duy

Tại buổi lễ, đảng viên lão thành Nguyễn Thị Hợi xúc động chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc trong chặng đường 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời gửi gắm những lời căn dặn chân thành, giàu ý nghĩa tới con cháu trong gia đình và các thế hệ cán bộ, đảng viên đi sau.

Những chia sẻ của đồng chí thể hiện niềm tự hào về chặng đường đã qua, sự kiên định với lý tưởng cách mạng, lòng son sắt với Đảng và niềm tin vào thế hệ kế tiếp.

Đồng chí cũng bày tỏ niềm vui, sự xúc động trước tình cảm, sự quan tâm và trân trọng của lãnh đạo các cấp đã tổ chức buổi lễ trang trọng, ấm áp.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Hợi. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của đảng viên lão thành Nguyễn Thị Hợi trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Theo đồng chí Võ Thị Minh Sinh, cuộc đời đồng chí Nguyễn Thị Hợi là câu chuyện đẹp về lòng kiên trung với Đảng, tình yêu Tổ quốc, bản lĩnh vượt lên nghịch cảnh và phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh chia sẻ niềm vinh dự, tự hào và xúc động khi thừa ủy quyền của Ban Bí thư, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Hợi.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo xã Yên Xuân, cùng gia đình chúc mừng đảng viên lão thành Nguyễn Thị Hợi. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh xúc động nhắc lại những hy sinh trong cuộc đời riêng của đồng chí Nguyễn Thị Hợi, khi chồng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, để lại hai người con còn nhỏ. Một mình nuôi dạy các con trưởng thành, đồng chí vẫn kiên trì công tác, giữ trọn trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh, 80 năm trước, đồng chí Nguyễn Thị Hợi lựa chọn đi theo Đảng bằng niềm tin và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Sau 80 năm, chính cuộc đời đồng chí đã trở thành minh chứng đẹp nhất cho sự bền bỉ của niềm tin ấy. Những cống hiến, đức hy sinh và tấm lòng son sắt của đồng chí sẽ mãi là niềm tự hào của gia đình, quê hương và các thế hệ mai sau.

Đồng chí mong muốn con cháu trong gia đình, dòng họ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp, lấy cuộc đời, nhân cách và những cống hiến của ông bà, cha mẹ làm động lực để sống có lý tưởng, trách nhiệm, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo xã Yên Xuân, cùng tập thể Chi bộ Phú Lĩnh chúc mừng đảng viên lão thành Nguyễn Thị Hợi. Ảnh: Thành Duy

Đối với cấp ủy, chính quyền xã Yên Xuân, đồng chí đề nghị tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên lão thành, gia đình cách mạng, người có công; thường xuyên thăm hỏi, động viên và phát huy truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ thông qua những tấm gương cụ thể, gần gũi như cuộc đời đồng chí Nguyễn Thị Hợi.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh trân trọng tri ân, chúc đồng chí Nguyễn Thị Hợi mạnh khỏe, an vui, trường thọ, mãi là cây cao bóng cả, điểm tựa tinh thần và niềm tự hào của gia đình, dòng họ, Đảng bộ xã Yên Xuân và Đảng bộ tỉnh Nghệ An.