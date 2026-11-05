Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại xã Quỳnh Lưu và Minh Châu

Tham dự buổi lễ tại Đảng bộ xã Quỳnh Lưu có các đồng chí: Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Cùng dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Văn Lý, Chi bộ Thôn 2 Quỳnh Bá, Đảng bộ xã Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường

Tại Hội trường Trung tâm Chính trị xã Quỳnh Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đã trao Quyết định, Giấy chứng nhận và gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Lý, sinh hoạt tại Chi bộ Thôn 2 Quỳnh Bá, Đảng bộ xã Quỳnh Lưu. Đồng chí là một trong 8 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt này của toàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đặng Văn Lý sinh năm 1928, tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi (1945), nhập ngũ năm 1949. Đồng chí là chiến sĩ Điện Biên Phủ, từng 2 lần làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, sau đó công tác tại Tổng cục Chính trị (Bảo tàng Quân đội) và tiếp tục phục vụ trong Quân đội thời kỳ chống Mỹ. Trở về địa phương, đồng chí tiếp tục tham gia giữ chức Bí thư Chi bộ, cán bộ Hội Cựu chiến binh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trao Huy hiệu 60, 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường

Đợt này, Đảng bộ xã Quỳnh Lưu có 76 đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có 16 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trở lên và 01 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Tại Trung tâm Văn hóa xã Minh Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Hậu, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Thôn Mỹ Lộc, Đảng bộ xã Minh Châu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Hậu chi bộ Thôn Mỹ Lộc, Đảng bộ xã Minh Châu. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Thị Hậu là đảng viên lão thành trọn đời gắn bó với quê hương, suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng luôn giữ vững bản lĩnh kiên trung, phẩm chất đạo đức trong sáng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong kháng chiến cũng như trong hòa bình xây dựng quê hương.

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các đảng viên lão thành sống trường thọ bên gia đình và con cháu, tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên có quá trình cống hiến lâu dài, giữ vững phẩm chất người đảng viên vì Đảng, vì dân.

Nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân hai đồng chí Đặng Văn Lý và Nguyễn Thị Hậu, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ xã Quỳnh Lưu, xã Minh Châu. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi gương, học tập tinh thần cách mạng, ý chí kiên cường, lòng trung thành và trách nhiệm của các đảng viên lão thành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trao Huy hiệu 60, 65 năm tuổi Đảng tại Đảng bộ xã Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy các xã tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên lão thành và người có công; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đối với lực lượng cán bộ, đảng viên trẻ, cần không ngừng tu dưỡng bản lĩnh, đạo đức, lấy sự hài lòng của Nhân dân và đóng góp thực chất cho cộng đồng làm thước đo phấn đấu.

Thay mặt các đảng viên nhận danh hiệu cao quý, đại diện đảng viên lão thành và thân nhân các gia đình đã bày tỏ niềm xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng; đồng thời hứa sẽ tiếp tục giữ gìn truyền thống gia đình cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách và tích cực đóng góp xây dựng quê hương.