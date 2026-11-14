Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THCS và THPT Nghi Lộc 5

Quang cảnh Lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phùng Thành Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Chặng đường 20 năm nhiều dấu ấn

Trường THPT Nghi Lộc 5 được thành lập ngày 7/8/2006 trên vùng đất còn nhiều khó khăn thuộc xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc trước đây.

Thời gian đầu, Trường THPT Nghi Lộc 5 chỉ có 20 lớp học, với gần 900 học sinh và 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Vượt qua những ngày đầu thiếu thốn về cơ sở vật chất, các thế hệ thầy và trò đã không ngừng nỗ lực, từng bước xây dựng nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học.

Thầy giáo Nguyễn Văn Phương - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nghi Lộc 5 đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Sau 20 năm, gần 8.000 học sinh đã học tập, trưởng thành từ mái trường này; nhiều người trở thành cán bộ lãnh đạo, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nhân và những công dân có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước.

Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, nhà trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Đặc biệt, với những thành tích và đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển, tập thể nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong suốt 20 năm qua.

Một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của nhà trường là ngày 28/8/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định sáp nhập Trường THPT Nghi Lộc 5 và Trường THCS Nghi Lâm, thành Trường THCS và THPT Nghi Lộc 5. Việc chuyển đổi sang mô hình giáo dục liên cấp THCS và THPT không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong tổ chức mạng lưới trường lớp mà còn mở ra không gian, điều kiện và cơ hội phát triển toàn diện hơn cho nhà trường.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường THCS và THPT Nghi Lộc 5. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường THCS và THPT Nghi Lộc 5.

Đây là sự ghi nhận của Chính phủ đối với những nỗ lực, đóng góp của nhà trường trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển; đồng thời là nguồn động viên để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THCS và THPT Nghi Lộc 5. Ảnh: Mai Hoa

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai trao tặng Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Mai Hoa

Nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả giáo dục

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt đoàn công tác của tỉnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai ghi nhận, biểu dương những thành quả mà các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THCS và THPT Nghi Lộc 5 đã nỗ lực vun đắp trong suốt 20 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, việc chuyển sang mô hình trường liên cấp đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ và hiệu quả giáo dục toàn diện.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Mai Hoa

Để mô hình mới phát huy hiệu quả, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai đề nghị nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, tiên phong đổi mới phương pháp giảng dạy, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng số và ngoại ngữ. Đồng thời, tăng cường kết nối chuyên môn giữa 2 cấp học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học đường hạnh phúc.

Lãnh đạo xã Phúc Lộc tặng hoa chúc mừng Trường THCS và THPT Nghi Lộc 5. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu chụp ảnh với tập thể Trường THCS và THPT Nghi Lộc 5. Ảnh: Mai Hoa