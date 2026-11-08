Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh chung vui ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Quang Trung, xã Quỳ Hợp

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Quang Trung, xã Quỳ Hợp. Ảnh: Mai Hoa

Dự và chung vui với cán bộ, nhân dân khu dân cư có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Dương Hoàng Vũ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Quỳ Hợp, cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và xã Quỳ Hợp.

Lãnh đạo tỉnh và xã Quỳ Hợp tham dự ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc

Xóm Quang Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xóm Hoa Thành, Bản Bành và Quang Thịnh. Xóm hiện có 536 hộ với 2.986 nhân khẩu, gồm hai dân tộc Kinh và Thái cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm 70%.

Quang cảnh Ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, việc tổ chức các hoạt động cộng đồng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự phối hợp của Ban Cán sự xóm, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và tinh thần đồng thuận của nhân dân, khối đại đoàn kết tiếp tục được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Bí thư Chi bộ xóm Quang Trung Hủn Vi Sáu khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: Mai Hoa

Năm 2026, nhân dân trong xóm tích cực phát triển kinh tế, đa dạng hóa các nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ và xuất khẩu lao động. Toàn xóm có 38 người đi làm việc ở nước ngoài; số hộ khá, giàu và hộ nghèo giảm còn 16 hộ.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài và các hoạt động an sinh xã hội được duy trì. Trong năm, xóm có 13 cháu đỗ đại học, 3 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh và 23 học sinh giỏi cấp xã.

Nhân dân xóm Quang Trung tham gia ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Đáng chú ý, tinh thần đoàn kết còn được thể hiện qua sự chung sức xây dựng các công trình dân sinh, bê tông hóa đường giao thông. Người dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ, xây dựng lại bờ rào để mở rộng đường; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự.

Công tác chăm lo người nghèo, gia đình khó khăn được quan tâm với 2 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, 4 hộ được hỗ trợ nuôi bò sinh sản.

Đoàn công tác của tỉnh trao tặng xóm Quang Trung bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh: Mai Hoa

Ngày hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa phần lễ và phần hội.

Bên cạnh ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết tại khu dân cư, biểu dương các gia đình, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, người dân còn được hòa mình vào các không gian văn hóa cộng đồng với những hoạt động trình diễn dân ca, dân vũ, vũ điệu đoàn kết, diễn tấu cồng chiêng, khắc luống, nhảy sạp, góp phần tôn vinh và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống.

Lãnh đạo xã Quỳ Hợp tặng hoa chúc mừng xóm Quang Trung. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục phát huy, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và giá trị văn hoá

Phát biểu chung vui với cán bộ, nhân dân xóm Quang Trung, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là sinh hoạt cộng đồng, mà còn có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhìn nhận những kết quả đạt được, chia sẻ khó khăn, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố niềm tin và khơi dậy trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng, quê hương, đất nước.

Bởi vậy đồng chí mong muốn tinh thần đại đoàn kết từ ngày hội trở thành sức mạnh thường xuyên trong đời sống; thể hiện bằng sự đồng thuận trong mỗi gia đình, sự gắn bó giữa các dòng họ, các dân tộc và sự đồng lòng giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng khẳng định: Ngày hội năm nay gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm sâu sắc thêm ý nghĩa của sự kiện. Bởi văn hóa tạo nên bản sắc, cốt cách và sự gắn kết cộng đồng; còn đoàn kết là nền tảng để các giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền và phát huy.

Một cộng đồng phát triển bền vững không chỉ cần kinh tế phát triển mà còn phải có nền tảng văn hóa vững chắc, có tình người, có kỷ cương, bản sắc và khát vọng vươn lên.

Văn hóa không chỉ nằm trong di sản, lễ hội hay phong tục truyền thống, mà còn hiện diện trong cách ứng xử, nếp sống, ý thức trách nhiệm và tinh thần cộng đồng của mỗi người dân.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà các cựu chiến binh. Ảnh: Mai Hoa

Biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân xóm Quang Trung đạt được, đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận những nỗ lực trong củng cố khối đại đoàn kết sau sáp nhập, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động.

Đồng chí Dương Hoàng Vũ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Quỳ Hợp tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh, Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh và nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng chí Võ Thị Minh Sinh mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và toàn thể bà con Nhân dân xã Quỳ Hợp nói chung, xóm Quang Trung nói riêng tiếp tục củng cố, phát huy thực chất khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ mỗi khu dân cư; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đại diện gia đình cụ Lê Thị Ngụ trao tặng xóm Quang Trung ti vi, âm ly và tiền mặt xây dựng thiết chế văn hoá tại khu dân cư với tổng giá trị 50 triệu đồng. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó là phát huy đại đoàn kết chăm lo xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu dân cư đoàn kết, kỷ cương, an toàn và nghĩa tình.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tăng cường lắng nghe, giải quyết các nhu cầu chính đáng của nhân dân; thật sự gương mẫu trong mọi hoạt động; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người có uy tín, đưa các phong trào thi đua đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển của địa phương và chung toàn tỉnh.

Một số hình ảnh hoạt động văn hoá tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026:

Nhân dân trình diễn khắc luống tại Ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu và nhân dân tham gia múa bài ca kết đoàn. Ảnh: Mai Hoa

Nhân dân nhảy sạp tại Ngày hội. Ảnh: Mai Hoa