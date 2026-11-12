Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng đồng bào các dân tộc vùng biên giới

Vươn lên từ thiên tai

Nằm ở vùng cao biên giới, địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, cách trở, bản Huồi Tố (xã Nhôn Mai) được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ 3 cụm dân cư gồm: Huồi Tố 1, Huồi Tố 2 và Na Kha với tổng diện tích tự nhiên hơn 2.404 ha.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc tại bản Huồi Tố. Ảnh: Thành Cường

Toàn bản hiện có 167 hộ với 682 nhân khẩu thuộc 4 dân tộc anh em Thái, Kinh, H'Mông và Khơ Mú cùng chung sống đoàn kết. Chi bộ bản hiện có 39 đảng viên cùng 5 tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội luôn giữ vai trò nòng cốt trong mọi phong trào tại khu dân cư.

Thời gian đầu sau sáp nhập, do địa bàn rộng, bị chia cắt giữa các cụm và sự khác biệt nhất định về phong tục, tập quán sinh hoạt nên việc tổ chức các hoạt động chung gặp không ít trở ngại. Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp tự cung, tự cấp. Đặc biệt, trong năm 2025, địa bàn xã Nhôn Mai nói chung và bản Huồi Tố nói riêng phải gánh chịu thiệt hại nặng nề từ 3 cơn bão lớn, khiến làng bản tan hoang, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tham quan gian hàng OCOP địa phương. Ảnh: Thành Cường

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Quản lý bản và Ban Công tác Mặt trận, tình làng, nghĩa xóm tại bản Huồi Tố ngày càng được thắt chặt. Nhân dân các cụm dân cư đã xóa bỏ khoảng cách, đồng lòng khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực thi đua lao động, sản xuất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh việc phát triển chăn nuôi với tổng đàn gia súc, gia cầm đạt gần 5.700 con (gồm 216 con lợn, 47 con trâu, 250 con bò và 5.200 con gia cầm), bà con còn mở rộng kinh doanh dịch vụ, phát triển các tổ thợ xây, thợ mộc, thợ hàn sắt và mạnh dạn đầu tư cho con em đi xuất khẩu lao động.

Nhờ nỗ lực không ngừng, diện mạo bản Huồi Tố trong năm 2026 đã có những khởi sắc rõ nét. Tổng số hộ khá của bản tăng lên 79 hộ (tăng 21 hộ so với đầu năm); số hộ nghèo giảm sâu, hiện chỉ còn 57 hộ (chiếm 34,13% - là bản có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất trong toàn xã Nhôn Mai).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trải nghiệm nhạc cụ truyền thống. Ảnh: Thành Cường

Đáng chú ý, qua đợt rà soát cuối năm 2026, toàn bản có tới 28 hộ gia đình chủ động viết đơn xin thoát nghèo. Song song với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa - xã hội cũng đạt nhiều kết quả ấn tượng: 100% trẻ em đến trường đúng độ tuổi, không có học sinh bỏ học giữa chừng; 152/167 hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa (đạt tỷ lệ 91,01%); tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đạt 100%; công tác chuyển đổi số, giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh, trật tự vùng biên được duy trì nền nếp.

Đoàn kết, gắn bó phát triển bền vững vùng biên

Phát biểu chung vui với đồng bào các dân tộc bản Huồi Tố, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ niềm xúc động và phấn khởi trước sự "thay da đổi thịt" của vùng biên cương Nhôn Mai sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và gượng dậy mạnh mẽ từ thiên tai.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của cấp ủy, chính quyền xã và đội ngũ cán bộ bản - những "cánh tay nối dài" của Đảng, Nhà nước đã luôn tận tâm, sâu sát, đồng hành cùng nhân dân trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, đồng chí Võ Thị Minh Sinh biểu dương tinh thần tự lực, tự cường của 28 hộ dân bản Huồi Tố đã chủ động viết đơn xin thoát nghèo, khẳng định đây là biểu hiện cao đẹp của lòng tự trọng và khát vọng vươn lên bằng chính đôi tay, sức lao động của mình.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cán bộ và nhân dân bản Huồi Tố. Ảnh: Thành Cường

Nhấn mạnh chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức khi tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của toàn xã Nhôn Mai còn ở mức cao và nguy cơ tái nghèo lớn, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và nhân dân bản Huồi Tố tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết quý báu. Đồng chí mong muốn đồng bào 4 dân tộc Thái, Kinh, H'Mông, Khơ Mú luôn thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, gia đình khá giúp đỡ gia đình khó, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo xã Nhôn Mai tặng quà cán bộ và nhân dân bản Huồi Tố. Ảnh: Thành Cường

Cùng với việc đẩy mạnh chăn nuôi, trồng trọt và triển khai hiệu quả các dự án phát triển cây dược liệu, bà con cần tận dụng tốt cơ chế đầu tư trường dân tộc nội trú liên cấp của Đảng và Nhà nước tại các xã biên giới để chăm lo việc học hành cho con em. Đồng thời, phải trân trọng, gìn giữ tiếng nói, trang phục và các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống như hồn cốt của dân tộc mình.

Ban Quản lý bản tặng quà động viên các gia đình tiêu biểu bản Huồi Tố. Ảnh: Thành Cường

Khẳng định vị trí chiến lược của địa bàn biên giới, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Mỗi người dân xã Nhôn Mai phải là một cột mốc sống, mỗi gia đình là một pháo đài vững chắc để giữ gìn bình yên biên cương Tổ quốc.

Dịp này, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho tập thể bản Huồi Tố, đội văn nghệ, các già làng, người có uy tín, gia đình chính sách và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.