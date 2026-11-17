Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh và các địa phương.

Đoàn công tác của tỉnh chúc mừng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm nâng đỡ, chắp cánh ước mơ của học sinh dân tộc thiểu số

Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An hiện có 21 lớp với 775 học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Những năm qua, nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng giáo dục toàn diện, từng bước nâng cao chất lượng đại trà và giáo dục mũi nhọn.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường trong những năm gần đây đạt vị trí thứ 3, thứ 4 toàn tỉnh.

Cô giáo Nguyễn Thị Kiều Hoa - Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An báo cáo một số kết quả nổi bật của nhà trường. Ảnh: Mai Hoa

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục ghi dấu ấn với 28 giải học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 trong năm học 2025-2026. Đặc biệt, năm học 2026-2027, học sinh nhà trường đạt 29 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 6 giải Nhất, 10 giải Nhì. Nhiều học sinh đạt thành tích tại các sân chơi trí tuệ trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao tạo môi trường để học sinh phát huy năng khiếu, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển kỹ năng cho học sinh. Trong năm học 2025-2026 vừa qua, nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Ghi nhận và chúc mừng những thành tích của nhà trường, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An tiếp tục phát huy thành tích, giữ vững nền nếp, chất lượng và phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Nhấn mạnh, thành quả giáo dục không chỉ được đo bằng thứ hạng, giải thưởng mà còn ở khả năng nâng đỡ, chắp cánh cho những ước mơ của học sinh trong chặng đường lập thân, lập nghiệp trên hành trình tương lai. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh mong muốn các thầy, cô giáo tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề, trao truyền tri thức, lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm; không chỉ dạy chữ mà còn bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên và tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, theo đuổi ước mơ, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Phát huy truyền thống, giữ vững chất lượng giáo dục tốp đầu

Đến thăm Trường THPT Đô Lương I, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh bày tỏ vui mừng, tự hào trước truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển với bề dày thành tích của nhà trường; nhiều năm liền duy trì chất lượng giáo dục trong nhóm dẫn đầu của tỉnh; 5 năm liên tục được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Đặc biệt, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động, từ hạng Ba, hạng Nhì đến hạng Nhất.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chúc mừng cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên Trường THPT Đô Lương I. Ảnh: Mai Hoa

Trân trọng ghi nhận những nỗ lực của nhà trường thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Trường THPT Đô Lương I tiếp tục phát huy nền tảng truyền thống, chất lượng đã được khẳng định, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh; để thương hiệu “Đô Lương I” tiếp tục được nối dài bằng những thế hệ học sinh trưởng thành, thành đạt, đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Đô Lương I. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí cũng mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong quản lý và giảng dạy, tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm với học sinh vì thành tích chung của nhà trường và vì sự trưởng thành trong học tập, kỹ năng sống của mỗi học sinh.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao đổi, động viên học sinh Trường THPT Đô Lương I nỗ lực học tập, rèn luyện để trưởng thành. Ảnh: Mai Hoa

Đánh giá cao diện mạo khang trang, hiện đại của nhà trường, đồng chí ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương trong đầu tư cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập tốt hơn cho thầy và trò; đồng chí Võ Thị Minh Sinh gợi mở nhà trường nghiên cứu khai thác các giải pháp năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời, vừa tiết kiệm chi phí vận hành, vừa hướng tới sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên Trường THPT Đô Lương I. Ảnh: Mai Hoa