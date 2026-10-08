Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương thăm, chúc mừng đồng bào Khmer dịp Sene Đôn Ta

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương tặng quà cho chùa Cà Nhung.

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc chư tăng và đồng bào Khmer đón lễ Sene Đôn Ta đầm ấm, vui tươi, bình an, may mắn.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương cho biết, 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,23%, tiếp tục dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được quan tâm.

Đoàn công tác tặng quà cho đại diện chùa Thủy Liễu.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương tặng quà cho cán bộ hưu trí là đồng bào dân tộc Khmer tại xã Định Hòa.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương ghi nhận sự đóng góp của đồng bào các dân tộc, tôn giáo, trong đó có đồng bào Khmer và Phật giáo Nam tông Khmer đối với sự phát triển của tỉnh.

Đồng thời, đồng chí mong muốn các vị hòa thượng, sư sãi, chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy uy tín, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động, sản xuất, nâng cao đời sống và cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

Dịp này, đoàn tặng quà cho Chùa Cà Nhung, Chùa Thủy Liễu và cán bộ hưu trí là đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Định Hòa.