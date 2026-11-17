Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương cùng Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tế Trang Công Cường trao huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên.

Đợt này, phường Vĩnh Tế có 9 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, gồm: 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; khẳng định đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương đề nghị Đảng ủy phường Vĩnh Tế thường xuyên quan tâm, chăm lo và phát huy vai trò của đảng viên cao niên bằng những việc làm thiết thực. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ và địa phương ngày càng phát triển.