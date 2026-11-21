Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương tham dự buổi lễ.

Ngày 21/11, Trường THPT An Phú tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976 - 2026), kết hợp họp mặt truyền thống nhân dịp 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đến dự.

Thành lập ngày 23/8/1976 với tên gọi Trường Phổ thông cấp III An Phú, năm 2018, trường được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập với Trường THPT Lương Thế Vinh. Qua 50 năm xây dựng và phát triển, trường có 2 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 30 học sinh đạt giải cấp tỉnh; 31 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, 3 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và chuẩn quốc gia mức độ 1.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương tặng lẵng hoa của Thường trực Tỉnh ủy An Giang cho Trường THPT An Phú.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong 50 năm xây dựng và phát triển cho đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương biểu dương những thành tích Trường THPT An Phú đạt được trong 50 năm qua; đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng “trường học hạnh phúc”, giữ vững vai trò đào tạo nguồn nhân lực nòng cốt cho vùng đất đầu nguồn biên giới An Giang.

Đồng chí cũng đề nghị ngành giáo dục và địa phương ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng biên, trong đó có học sinh Trường THPT An Phú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức và Bí thư Đảng ủy xã An Phú Quách Tố Giang trao học bổng cho các học sinh Trường THPT An Phú.

Dịp này, Trường THPT An Phú đón nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong 50 năm xây dựng, phát triển và giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về thành tích chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục trên nền tảng Roboki AI. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức trao 20 phần quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nhà trường tri ân các thế hệ nhà giáo đã đóng góp cho sự phát triển của đơn vị.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam cùng cán bộ, giáo viên nhà trường.