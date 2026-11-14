Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương dự chuỗi hoạt động an sinh tại xã Bình Mỹ

Các đại biểu và đông đảo người dân tham dự buổi lễ.

Các hoạt động do Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Mỹ tổ chức, hướng đến chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Minh Trang; Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Lắm; lãnh đạo địa phương, các nhà tài trợ và đông đảo người dân.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ dân của xã Bình Mỹ.

Tại chương trình, địa phương bàn giao 14 căn nhà Đại đoàn kết và 1 căn nhà Mái ấm tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 1,151 tỷ đồng. Các căn nhà có diện tích từ 32 - 75m², được trang bị hệ thống điện, nước sinh hoạt và nhà vệ sinh.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang hỗ trợ 10 căn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) hỗ trợ 4 căn, mỗi căn 60 triệu đồng. Kinh phí còn lại do địa phương vận động và các gia đình đối ứng.

Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ dân tộc Khmer trên địa bàn xã Bình Mỹ.

Thực hiện nghi thức động thổ nâng cấp tuyến đường Tây Ngã Cái.

Dịp này, địa phương phát động khởi công xây dựng 20 căn nhà, gồm 19 căn cho đồng bào dân tộc Khmer và 1 căn cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1,2 tỷ đồng. Ban Tổ chức cũng trao 120 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Sau chương trình, đồng chí Trần Thị Thanh Hương dự lễ khởi công xây dựng nhà cho đồng bào Khmer và thực hiện nghi thức động thổ nâng cấp tuyến đường Tây Ngã Cái tại xã Bình Mỹ.

Ghi nhận những kết quả địa phương đạt được trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, đồng chí Trần Thị Thanh Hương mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận xã tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm hơn nữa đời sống đồng bào dân tộc thiểu số Khmer; phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương cũng đến thăm, chúc mừng Lễ Dâng y tại chùa Phú Đà Châu.

Cùng ngày, đồng chí Trần Thị Thanh Hương đến thăm, chúc mừng Lễ Dâng y tại chùa Phú Đà Châu (xã Bình Mỹ). Đồng chí mong muốn các vị sư sãi và đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.