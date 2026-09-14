Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương: Khai thác hiệu quả thế mạnh công nghiệp, dịch vụ và bảo tồn làng nghề gốm Phù Lãng

Dự lễ có Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Đình Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Cùng dự có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; Nguyễn Trung Hiền, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân địa phương.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Xã Phù Lãng được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 xã: Đức Long, Châu Phong và Phù Lãng. Địa phương có diện tích tự nhiên 27,95 km², quy mô dân số 27.357 người, mật độ dân số 978 người/km². Toàn bộ địa bàn xã nằm trong phạm vi đô thị Phù Lãng được công nhận là đô thị loại III, tỷ lệ dân số đô thị đạt 100%.

Những kết quả phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa đã tạo nền tảng để Phù Lãng đáp ứng các tiêu chuẩn thành lập phường. Năm 2025, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại, dịch vụ chiếm 95,59% cơ cấu kinh tế; lao động phi nông nghiệp chiếm 72,47%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 76,15 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2023-2025 là 0,55%; riêng năm 2024 và 2025, xã không còn hộ nghèo.

Cùng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Phù Lãng tập trung huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, hạ tầng thương mại và hạ tầng xã hội; từng bước hình thành diện mạo đô thị, gắn phát triển không gian đô thị mới với cải tạo, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu. Địa phương cũng phát huy lợi thế kết nối các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng, trung tâm logistics và không gian du lịch làng nghề, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế.

Đồng chí Trần Huy Phương trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Phù Lãng.

Theo Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 4/8/2026, phường Phù Lãng được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Phù Lãng. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/9/2026. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Trần Huy Phương chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phù Lãng; ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả địa phương đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, việc thành lập phường Phù Lãng là dấu mốc quan trọng, đánh dấu thành quả phấn đấu của nhiều thế hệ, mở ra cơ hội mới để địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống Nhân dân.

Trong thời điểm Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng chí Trần Huy Phương đề nghị địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm chính quyền vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát dân, đề cao vai trò người đứng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng thành lập phường Phù Lãng.

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát huy thế mạnh về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và làng nghề truyền thống; khuyến khích doanh nghiệp, người dân đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Các phong trào thi đua cần hướng mạnh về cơ sở, gắn với từng nhiệm vụ, từng công trình, phần việc cụ thể, lấy kết quả thực hiện và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Đồng chí Trần Huy Phương phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố.

Thời gian tới, Phù Lãng cần khai thác hiệu quả lợi thế về vị trí, giao thông, các khu, cụm công nghiệp để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ, chú trọng vận tải, kho bãi và thương mại. Đặc biệt, quan tâm bảo tồn, phát triển làng nghề gốm Phù Lãng có lịch sử hơn 700 năm, gắn với du lịch, thương mại và công nghiệp văn hóa; xử lý tốt vấn đề môi trường làng nghề; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đầu tư hạ tầng thiết yếu, bảo vệ hệ thống đê điều và chủ động phòng, chống thiên tai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Phù Lãng tiếp tục chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của địa phương. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công, hộ nghèo và các đối tượng khó khăn; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phù Lãng.

Để tạo động lực cho địa phương phát triển, đồng chí Trần Huy Phương đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh tăng cường hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ Phù Lãng trong vận hành mô hình chính quyền đô thị, hoàn thiện quy hoạch, triển khai các dự án, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, đồng chí Nguyễn Thế Phiệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Lãng nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng thời khẳng định, địa phương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển phường bám sát định hướng, mục tiêu đề ra và chỉ đạo của tỉnh. Cùng đó, chuẩn bị các điều kiện để vận hành bộ máy chính quyền đô thị bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Màn biểu diễn trống hội mừng xã Phù Lãng lên phường.

Tại buổi lễ, xã phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường. Qua đó, chung sức xây dựng Phù Lãng trở thành đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phù Lãng và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị các điều kiện cho xã Phù Lãng lên phường.

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn hệ thống chính trị, sau lễ công bố là chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng thành lập phường Phù Lãng và màn bắn pháo hoa rực rỡ đánh dấu cột mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của địa phương.