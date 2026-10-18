Phó Bí thư Tỉnh ủy Sùng A Hồ chủ trì phiên thảo luận tổ

Gợi ý thảo luận, đồng chí Sùng A Hồ đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá tính khả thi của mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và năm 2027; làm rõ các giải pháp điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, bảo đảm an toàn ngân sách và nợ công; hiệu quả phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và việc xử lý các tồn tại trong quyết toán ngân sách nhà nước. Đối với dự án đường Hồ Chí Minh, đề nghị tập trung phân tích tiến độ, khả năng hoàn thành các đoạn còn lại, nguyên nhân, trách nhiệm đối với những tồn tại, vướng mắc và định hướng xử lý trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi thảo luận.

Với 7 ý kiến tại phiên thảo luận tập trung làm rõ những vấn đề cần quan tâm trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ và sử dụng nguồn lực, nâng cao chất lượng dịch vụ công, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững. Cụ thể: tham gia thảo luận, các đại biểu đóng góp ý kiến trên nhiều lĩnh vực, tập trung vào yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo đảm phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội. Một số ý kiến nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế cần đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, du lịch, công nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Đồng thời, đề nghị làm rõ hơn nguồn lực, mục tiêu và giải pháp phát triển văn hóa - xã hội trong năm 2027; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, phát huy giá trị văn hóa và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch.

Trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, các ý kiến đề nghị triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo lộ trình phù hợp với điều kiện từng địa phương, bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng, không làm gia tăng khoảng cách giữa các vùng, miền. Đối với đề án phát triển nguồn nhân lực quốc gia gắn với thị trường lao động hiện đại, cần nâng cao chất lượng dự báo cung - cầu lao động, theo dõi tình hình việc làm của người tốt nghiệp, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh và cơ cấu ngành đào tạo sát với nhu cầu thực tế.

Đại biểu Vũ Minh Đạo (Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu) phát biểu thảo luận.

Đối với lĩnh vực y tế, các ý kiến đề nghị Chính phủ rà soát, có phương án hỗ trợ bù đắp các khoản chi phí chưa được kết cấu trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn trong cân đối tài chính của các cơ sở y tế, nhất là bệnh viện công lập thực hiện cơ chế tự chủ. Đồng thời, cần có giải pháp đồng bộ nâng cao năng lực đội ngũ y tế cơ sở, chú trọng đào tạo liên tục, nâng cao trình độ chuyên môn và tạo điều kiện để nhân lực y tế gắn bó lâu dài với địa bàn khó khăn.

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ buổi sáng cùng ngày với các nội dung thảo luận trên, có 7 lượt ý kiến đại biểu phát biểu.