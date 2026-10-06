Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc tiếp xúc cử tri xã Sơn Điền

Đại biểu Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (bên phải); Nguyễn Hạp, Ủy viên chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; đồng thời thông tin một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Sơn Điền tập trung phản ánh nhiều vấn đề sát với đời sống dân sinh. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hệ thống đường giao thông trên địa bàn, nhất là các tuyến đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân.

Đại biểu Nguyễn Hạp, Ủy viên chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lâm Đồng thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Cử tri cũng kiến nghị quan tâm hơn đến việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người dân, nhất là các đối tượng còn khó khăn. Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị xem xét, bảo đảm các chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú, tạo điều kiện để các em, nhất là học sinh ở khu vực khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm đến trường.

Liên quan đến thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, cử tri đề nghị ngành công an nghiên cứu bố trí điểm nộp phạt tại xã Sơn Điền, giúp người dân thuận tiện thực hiện nghĩa vụ, hạn chế việc phải di chuyển xa, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Cử tri nêu ý kiến

Một vấn đề khác được cử tri đặc biệt quan tâm là tình trạng giao thông qua đèo Gia Bắc. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng sớm quan tâm kiểm tra, có phương án khắc phục những bất cập, hư hỏng trên tuyến, bảo đảm an toàn giao thông và việc đi lại của người dân.

Cử tri nêu ý kiến

Theo báo cáo của UBND xã Sơn Điền, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục chuyển biến tích cực. Người dân đã thu hoạch 172/177,4 ha lúa; diện tích tái canh cà phê đạt 90 ha, bằng 150% chỉ tiêu giao. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 2,75 tỷ đồng, bằng 217% dự toán giao đầu năm. Các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và chăm lo đời sống người dân tiếp tục được triển khai.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, đại diện địa phương và các cơ quan liên quan đã trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị còn lại được đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc ghi nhận các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; đồng thời đề nghị địa phương và các cơ quan liên quan phân loại từng nội dung, những vấn đề thuộc thẩm quyền cần chủ động giải quyết, không để kiến nghị kéo dài.

Đối với những kiến nghị của cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu, rà soát để có hướng xử lý phù hợp; đồng thời thông tin kết quả giải quyết đến cử tri. Những nội dung vượt thẩm quyền cần được tổng hợp đầy đủ, chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.