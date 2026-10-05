Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc tiếp xúc cử tri xã Di Linh

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Di Linh cùng đông đảo cử tri địa phương.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những đợt tiếp xúc trước.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên phải); đồng chí Nguyễn Hạp, Ủy viên chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội của xã Di Linh trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 10,5%. Đến giữa tháng 9, thu ngân sách do xã quản lý đạt hơn 228,5 tỷ đồng, bằng 82% dự toán được giao. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của xã hơn 40 tỷ đồng, đã giải ngân trên 27,1 tỷ đồng, đạt gần 68%.

Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; toàn xã hiện có hơn 13.859 ha cà phê, gần 1.756 ha sầu riêng cùng nhiều diện tích chè, bơ, mắc ca và hồ tiêu. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống thiên tai, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, cải cách hành chính và giữ gìn an ninh trật tự được địa phương quan tâm triển khai.

Đồng chí Nguyễn Hạp, Ủy viên chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2026

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Di Linh đã phản ánh 12 kiến nghị, vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất. Trong đó, cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông liên thôn, đường phục vụ sản xuất; khắc phục một số vị trí xuống cấp, ngập úng; hoàn thiện hệ thống mương thoát nước và điện chiếu sáng tại các khu dân cư.

Cử tri xã Di Linh nêu ý kiến

Cử tri mong muốn thủ tục hành chính, nhất là thủ tục đất đai, tiếp tục được đơn giản hóa, giải quyết đúng hạn, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Cử tri xã Di Linh nêu ý kiến

Một số ý kiến đề nghị quan tâm hơn đến chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu; chính sách bảo hiểm y tế; chế độ đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau sắp xếp.

Cử tri nêu ý kiến kiến nghị

Lãnh đạo xã Di Linh và đại diện các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị cần nguồn lực đầu tư lớn hoặc liên quan đến nhiều ngành, địa phương tiếp thu, rà soát và tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Di Linh. Các kiến nghị đã phản ánh khá sát những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển của địa phương, nhất là hạ tầng giao thông, đất đai, môi trường, an sinh xã hội và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Phạm Thị Phúc đề nghị chính quyền xã Di Linh phân loại cụ thể từng kiến nghị, xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền để tập trung giải quyết, không để kéo dài hoặc phát sinh bức xúc. Việc xử lý phải gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời thường xuyên thông tin kết quả để cử tri biết, theo dõi và giám sát.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển đến UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng xem xét, giải quyết theo quy định; đồng thời tiếp tục giám sát tiến độ thực hiện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị xã Di Linh tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu chính đáng của Nhân dân.