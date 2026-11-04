Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc kiểm tra tiến độ khám sức khỏe tại khu vực phía Đông Lâm Đồng

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với các xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Liêm, Đông Giang

Tại xã Hàm Thuận Bắc, tính đến ngày 2/11/2026, trên địa bàn xã đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 12.305/26.064 người dân, đạt 47,2%; trong đó, tỷ lệ khám sức khỏe ở nhóm đối tượng ưu tiên và nhóm dân số từ 18 tuổi trở lên còn thấp, mới đạt 20,46%.

Đồng chí Lê Thị Hoa Nở, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc có ý kiến tại cuộc họp

Tại xã Đông Giang, tổng số người toàn xã được khám 2.444/4.161 người, đạt 58,7%. Công tác tuyên truyền được xã thực hiện dưới nhiều hình thức, trong đó huy động người uy tín, già làng trưởng bản, lực lượng dân quân và an ninh cơ sở trong công tác vận động.

Một số trường hợp đưa xe đến tận nhà để chở người dân đến khám do thiếu phương tiện; đồng thời đã phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, vận động người thân, gia đình, hàng xóm cùng tham gia.

Các đại biểu dự họp

Tại xã Hàm Liêm, đến nay, có 12.152/24.564 người dân trên toàn xã đã được khám sức khỏe, đạt 49,5%. Riêng nhóm người từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi không đi học chưa hoàn thành việc khám theo số liệu tổng hợp.

Đồng chí Nguyễn Thị Toàn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Liêm có ý kiến tại cuộc họp

Theo lãnh đạo các xã, dù đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, tăng cường vận động tuyên truyền, nhưng tỷ lệ khám ở nhóm người cao tuổi, người thuộc diện chính sách và người từ 18 tuổi trở lên vẫn còn thấp, ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của các địa phương.

Đồng chí Phạm Duy Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Đông Giang có ý kiến tại cuộc họp

Nguyên nhân là do công tác thông tin, tuyên truyền và vận động người dân tham gia khám sức khỏe còn gặp khó khăn. Địa bàn rộng, dân cư ở không tập trung, nghề nghiệp chủ yếu là làm nông, lao động tự do, thời gian thực hiện ngắn nên người dân tham gia rải rác, không tập trung.

Người dân đến khám sức khỏe tại xã Hàm Thuận Bắc

Ngoài ra, việc phối hợp với đơn vị khám sức khỏe trong bố trí lịch khám có lúc chưa kịp thời, gây khó khăn cho việc thông báo, sắp xếp thời gian và huy động người dân tham gia khám.

Một số xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ, còn tâm lý e ngại, sợ phát hiện bệnh; tâm lý người dân muốn đi khám phải được cấp thuốc và phải được trả kết quả ngay.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đặng Thức Anh Vũ có ý kiến tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương, sở, ngành xác định chiến dịch khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ trọng tâm. Các đơn vị đang tập trung huy động lực lượng tại cơ sở, đẩy mạnh vận động người dân tham gia khám sàng lọc miễn phí, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trước ngày 30/11/2026.

Ông Bùi Hiếu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ có ý kiến tại cuộc họp

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Nhiều đại biểu cho rằng, tiến độ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, tài khoản an sinh xã hội và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử còn hạn chế. Một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, chưa có thói quen sử dụng điện thoại thông minh và ứng dụng VneID.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong triển khai chương trình.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân là chủ trương lớn của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, do đó yêu cầu các địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đạt kết quả cao nhất, vì thời gian hoàn thành chương trình còn lại rất ít. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc thăm hỏi người dân tại điểm khám sức khỏe xã Hàm Thuận Bắc

Theo đồng chí Phạm Thị Phúc, mặc dù các địa phương có nhiều cố gắng, nhưng sự quyết liệt chưa cao, nên tiến độ thực hiện chương trình chưa đạt mục tiêu đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc đề nghị các địa phương và cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp chặt chẽ hơn nữa, cần tính toán, bố trí nhân lực phù hợp, khoa học và chi tiết; bố trí đội khám lưu động đến tận nhà đối với nhóm yếu thế, với quyết tâm tích hợp sổ khám sức khỏe điện tử cho toàn dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc yêu cầu các địa phương cần tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình. Đồng thời, phải phát huy vai trò của nòng cốt của lực lượng cơ sở, công an khu vực, già làng, trưởng bản trong việc vận động Nhân dân đi khám sức khỏe.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc thăm hỏi người dân về tình hình khám sức khỏe tại thôn Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc

Đồng chí Phạm Thị Phúc cho rằng, chủ trương khám sức khỏe toàn dân là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, do đó, mong các địa phương nỗ lực, quyết tâm để sớm hoàn thành chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo mục tiêu đề ra. Đội ngũ y, bác sĩ cần có thái độ ân cần, tư vấn, giải thích rõ cho người dân hiểu khi chưa thể trả kết quả ngay. Bên cạnh đó, cần tiếp tục cập nhật thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe toàn dân.

Cùng ngày, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại xã Hàm Thuận Bắc.