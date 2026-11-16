Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc dự triển lãm tranh cổ động tuyên truyền Ngày Văn hóa Việt Nam
Sáng 16/11, tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng dự triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức.
Tham dự chương trình còn có ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình cùng lãnh đạo các sở, ngành, đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang và người dân.
Tại triển lãm, 150 tranh cổ động tấm lớn được giới thiệu đến công chúng với nội dung phong phú, tập trung tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Thông qua ngôn ngữ hội họa và những thông điệp ngắn gọn, sinh động, các tác phẩm còn truyền tải nội dung về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng gia đình hạnh phúc, môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
Đặc biệt, nhiều tác phẩm nhấn mạnh vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo, thực hành, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa; đề cao sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Quốc Huy cho biết, việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam.
Theo Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, việc kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) thành chuỗi hoạt động trong tháng 11 sẽ góp phần đưa các giá trị văn hóa thấm sâu hơn vào đời sống cộng đồng.
Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Các hoạt động triển khai trong năm nay có ý nghĩa đặt nền móng, định hình phương thức tổ chức và tạo sức lan tỏa cho sự kiện trong những năm tiếp theo.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Khúc Thị Thoi cho biết, triển lãm là hoạt động tuyên truyền trực quan thiết thực, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với Nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó và tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.
Lâm Đồng là địa bàn có sự đa dạng về văn hóa, phong tục, tập quán và bản sắc của các cộng đồng dân tộc cùng sinh sống. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thông qua triển lãm, ngành văn hóa tỉnh mong muốn những thông điệp từ các tác phẩm tiếp tục lan tỏa đến đông đảo người dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong gìn giữ bản sắc văn hóa, chung tay xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng văn minh, giàu bản sắc.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/pho-bi-thu-tinh-uy-pham-thi-phuc-du-trien-lam-tranh-co-dong-tuyen-truyen-ngay-van-hoa-viet-nam-474478.html