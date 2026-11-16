Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc dự triển lãm tranh cổ động tuyên truyền Ngày Văn hóa Việt Nam

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (bên trái) và đồng chí Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tham dự khai mạc triển lãm

Tham dự chương trình còn có ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình cùng lãnh đạo các sở, ngành, đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang và người dân.

Lãnh đạo Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đại diện các sở, ngành, các phường khu vực Đà Lạt tham dự triển lãm

Tại triển lãm, 150 tranh cổ động tấm lớn được giới thiệu đến công chúng với nội dung phong phú, tập trung tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại quảng trường Lâm Viên. (Trong ảnh, biểu diễn văn nghệ chào mừng triển lãm)

Thông qua ngôn ngữ hội họa và những thông điệp ngắn gọn, sinh động, các tác phẩm còn truyền tải nội dung về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng gia đình hạnh phúc, môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các lực lượng tham dự lễ khai mạc triển lãm sáng nay

Đặc biệt, nhiều tác phẩm nhấn mạnh vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo, thực hành, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa; đề cao sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Quốc Huy phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Quốc Huy cho biết, việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Khúc Thị Thoi phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm

Theo Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, việc kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) thành chuỗi hoạt động trong tháng 11 sẽ góp phần đưa các giá trị văn hóa thấm sâu hơn vào đời sống cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trao tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức cuộc triển lãm

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Các hoạt động triển khai trong năm nay có ý nghĩa đặt nền móng, định hình phương thức tổ chức và tạo sức lan tỏa cho sự kiện trong những năm tiếp theo.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Khúc Thị Thoi cho biết, triển lãm là hoạt động tuyên truyền trực quan thiết thực, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với Nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó và tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tham quan triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại quảng trường Lâm Viên

Lâm Đồng là địa bàn có sự đa dạng về văn hóa, phong tục, tập quán và bản sắc của các cộng đồng dân tộc cùng sinh sống. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày tranh cổ động tấm lớn tại quảng trường Lâm Viên

Thông qua triển lãm, ngành văn hóa tỉnh mong muốn những thông điệp từ các tác phẩm tiếp tục lan tỏa đến đông đảo người dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong gìn giữ bản sắc văn hóa, chung tay xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng văn minh, giàu bản sắc.

Triển lãm giới thiệu 150 tác phẩm tranh cổ động với nhiều nội dung tuyên truyền về Ngày Văn hóa Việt Nam