Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng tiếp Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phông Sa Lỳ

Cùng tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao đoàn công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn đại biểu Viện KSND Phông Sa Lỳ đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm. Tỉnh Điện Biên đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Viện KSND 2 tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của tỉnh Phông Sa Lỳ nói chung và Viện KSND tỉnh Phông Sa Lỳ nói riêng trong triển khai thực hiện các nội dung hợp tác đã thống nhất.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đề nghị Viện KSND 2 tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; duy trì thường xuyên cơ chế trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ; tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tính chất xuyên quốc gia, tội phạm qua biên giới; thực hiện tốt công tác tương trợ tư pháp, phối hợp xử lý các vụ án, vụ việc có liên quan đến công dân hai bên theo đúng quy định pháp luật của mỗi nước và các điều ước, thỏa thuận quốc tế có liên quan.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà Đoàn đại biểu Viện KSND Phông Sa Lỳ.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, hội đàm nghiệp vụ giữa Viện KSND 2 tỉnh; tạo điều kiện để cán bộ, kiểm sát viên 2 bên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu Viện KSND Phông Sa Lỳ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đồng thời tin tưởng với truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung và quan hệ gắn bó giữa tỉnh Phông Sa Lỳ và tỉnh Điện Biên nói riêng, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị của 2 tỉnh, trong đó có Viện KSND 2 tỉnh, sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; góp phần xây dựng khu vực biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.