Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo VKSND tỉnh đã báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Theo đó, Đảng bộ VKSND tỉnh có 9 chi bộ trực thuộc với 147 đảng viên; gồm 8 phòng chuyên môn và 5 VKSND khu vực, với tổng số 156 công chức. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy duy trì nghiêm túc chế độ hội nghị định kỳ và đột xuất để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Đảng, Quy chế làm việc. Đảng ủy VKSND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý các văn bản của cấp trên; cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kế hoạch, chương trình, quyết định, các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo VKSND hai cấp quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của Ngành gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố: Thụ lý 392 tố giác, tin báo về tội phạm; đã giải quyết 342 tố giác, tin báo về tội phạm. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra: 848 vụ/1.464 bị can; cơ quan điều tra đã xử lý, giải quyết: 679 vụ/959 bị can. Đang giải quyết: 169 vụ/505 bị can. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc hoạt động tư pháp trong giải đoạn truy tố 668 vụ/993 bị can; đã xử lý, giải quyết: 640 vụ/951 bi ̣can. Đang giải quyết: 28 vụ/42 bị can…

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá những khó khăn, vướng mắc và vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tập trung vào công tác phối hợp giữa VKSND với các cơ quan trong khối nội chính và cơ quan tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ. Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện Công an tỉnh trao đổi tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng đề nghị VKSND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, gắn với yêu cầu đổi mới tư pháp; coi trọng siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ ngành; giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công tác cán bộ, rà soát, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp với năng lực, sở trường; đánh giá chất lượng cán bộ đảm bảo công khai, khách quan, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đó. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan tố tụng, nội chính; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong giải quyết các vụ việc phức tạp, những vấn đề phát sinh từ cơ sở; tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phực tạp kéo dài.