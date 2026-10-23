Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Toàn cảnh buổi làm việc.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm chủ động tham mưu triển khai các nhiệm vụ kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính (TTHC); theo dõi, đôn đốc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và đơn giản hóa quy trình.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tâm đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 222 quyết định công bố danh mục TTHC với 2.806 TTHC; hoàn thành rà soát 112/112 TTHC theo kế hoạch, đạt 100%; tham mưu triển khai cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết TTHC, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Từ ngày 1/1 đến 20/10/2026, Trung tâm tiếp nhận 15.792 hồ sơ, trong đó 15.113 hồ sơ trực tuyến và 664 hồ sơ trực tiếp; đã giải quyết 15.529 hồ sơ, gồm 15.414 hồ sơ trước hạn, 114 hồ sơ đúng hạn. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt 99,99%. Trung tâm đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động của 45 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, góp phần bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại cơ sở thông suốt.

Đại biểu trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; cụ thể về tình hình nhân lực làm công tác kiểm soát, cải cách TTHC; kết nối, đồng bộ với hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của các bộ, ngành; thanh toán trực tuyến tại khu vực vùng cao do hạn chế về hạ tầng và khả năng tiếp cận của người dân...

Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia ý kiến, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tập trung khắc phục những tồn tại trong cải cách hành chính; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, phân cấp, phân quyền, tái cấu trúc quy trình, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử, khai thác hiệu quả dữ liệu số; nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, trong đó có cơ chế “Luồng xanh”, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở. Việc đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính phải sát thực tế, thực chất, hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, số hóa hồ sơ; qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện các chỉ số cải cách hành chính và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.