Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng làm việc với Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên

10 tháng năm 2026, Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên duy trì hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên các loại hình báo chí. Nội dung tập trung phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, hoạt động của cấp ủy, chính quyền, những vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống Nhân dân; góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với công chúng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Trên báo in, đơn vị sử dụng hơn 6.100 tin, bài, ảnh đăng tải trên các ấn phẩm theo kế hoạch. Báo Điện Biên Phủ Online đăng tải hơn 14.000 tin, bài và sản phẩm đa phương tiện, bình quân 35 tin, bài mỗi ngày; trong đó có các thể loại: Infographic, E-Magazine, video, podcast...

Chương trình phát thanh, truyền hình tiếng Việt, tiếng dân tộc Thái, Mông được duy trì thường xuyên, với hàng nghìn bản tin, chuyên mục; nhiều sự kiện lớn của tỉnh được tổ chức phát thanh, truyền hình và livestream trực tiếp.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Thị Minh Phượng phát biểu tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, việc mở rộng diện tiếp cận trên các nền tảng số đạt kết quả tích cực, tạo thêm kênh lan tỏa thông tin chính thống đến đông đảo công chúng. Fanpage Phát thanh và Truyền hình Điện Biên hiện có hơn 174 nghìn người theo dõi, thu hút trên 50 triệu lượt xem và hơn 150 triệu lượt tương tác. Fanpage Báo Điện Biên Phủ điện tử có hơn 27 nghìn người theo dõi. Kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên đạt hơn 340 nghìn người đăng ký; kênh TikTok có hơn 35 nghìn người theo dõi với hàng trăm nghìn lượt tương tác. Nhiều tin, bài, video được chia sẻ rộng rãi, có sản phẩm đạt hơn 1,2 triệu lượt tiếp cận. Qua đó, thông tin về chủ trương, chính sách, các sự kiện và những thành tựu phát triển của tỉnh được truyền tải nhanh chóng, sinh động; hình ảnh đất và người Điện Biên có thêm cơ hội tiếp cận đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú phát biểu tại buổi làm việc.

Đại biểu đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của cơ quan báo chí, nhất là điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật chưa đồng bộ; nguồn nhân lực còn thiếu. Công tác phối hợp, cung cấp thông tin của một số sở, ngành, địa phương chưa thường xuyên, kịp thời, ảnh hưởng đến việc khai thác, phản ánh thông tin. Đại biểu đề xuất tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đặt mua, đọc và sử dụng báo Đảng; sớm xử lý một số vấn đề liên quan đến mặt bằng, mốc giới tại các cơ sở của đơn vị; chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác phối hợp để Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên tuyên truyền hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia...

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên Vũ Văn Thượng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 10 tháng năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những nỗ lực, chia sẻ với khó khăn của Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, bảo đảm thông tin nhanh, chính xác, thống nhất. Phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng đề án đổi mới tổ chức và hoạt động cơ quan báo chí. Đề án tập trung vào đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí; chuyển dần từ sản phẩm truyền thống sang sản xuất nội dung đa phương tiện, đa nền tảng; nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình và ấn phẩm báo chí, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng cơ quan báo chí hội tụ, chuyên nghiệp, hiện đại. Đề xuất phương án đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng tặng quà Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên nhân dịp đến thăm và làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; kịp thời phát hiện, phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cơ sở. Qua đó, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển địa phương đi vào cuộc sống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng thăm cán bộ, biên tập viên, kỹ thuật viên; tham quan cơ sở vật chất Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên.