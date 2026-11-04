Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng làm việc với Ban QLDA các công trình giao thông

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi làm việc với Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh.

Trong 10 tháng năm 2026, Ban QLDA luôn chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả các dự án được giao nhiệm vụ chủ đầu tư; chú trọng công tác quản lý chất lượng, chủ động trong công tác phối hợp với sở ngành, địa phương để đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án.

Từ đầu năm đến nay, Ban QLDA các công trình giao thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện lập, trình thẩm định và được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 2 dự án. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án được thực hiện đảm bảo quy định. Ban QLDA các công trình giao thông đã tổ chức lập, trình thẩm định và được phê duyệt 11 kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng số 64 gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu. Ban đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng 41 gói thầu với tổng giá trị 160,3 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 159,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ban đã bàn giao đưa vào khai thác sử dụng nhiều gói thầu/dự án, đồng thời tích cực tổ chức quyết toán dự án hoàn thành, hiện chỉ còn 8 dự án chưa được quyết toán. Về giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 với tổng kế hoạch vốn 805,63 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đã được phân bổ 518,46 tỷ đồng. Đến hết ngày 4/11, Ban QLDA các công trình giao thông đã giải ngân 359,23 tỷ đồng, đạt trên 69,29% vốn giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với dự án đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), Ban đã chủ động thành lập ban chỉ đạo, tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác để chỉ đạo triển khai, tháo gỡ vướng mắc về thể chế. Tập trung xây dựng đường găng tiến độ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, sở ngành liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí điểm tái định cư phù hợp với quy hoạch, các vị trí đổ thải, nguồn vật liệu cung cấp đảm bảo cho dự án. Đến nay, dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đã khởi công 4 điểm tái định cư gồm: Bản Món Hà và Lịch Cang (xã Mường Lạn); bản Xôm và bản Lọng Luông (xã Mường Phăng). Đối với dự án thành phần 2 về đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc đang trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

Lãnh đạo Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh báo cáo nội dung tại buổi làm việc.

Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo và chỉ đạo Đảng ủy UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan trong lĩnh vực đầu tư tiếp tục cải cách hành chính, cắt giảm đầu mối, cho áp dụng cơ chế “luồng xanh” ở tất cả các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh (dự án đầu tư nguồn vốn từ ngân sách nhà nước). Kịp thời lãnh đạo, cho chủ trương, phê duyệt phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn tại một số dự án chuyển tiếp, dự án được tiếp nhận từ Ban QLDA và phát triển quỹ đất khu vực cũ. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tăng cường nhân lực phối hợp với Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh trong công tác quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ giữa các xã, phường; thẩm định chủ trương, quyết định đầu tư, dự toán, thiết kế, quản lý nhà nước về chất lượng, tiến độ công trình, bảo vệ môi trường và an toàn lao động; bổ sung chức năng nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho Ban.

Lãnh đạo Sở Tài chính tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án do Ban QLDA các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Đối với dự án đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), đại biểu tập trung làm rõ nội dung như: Công tác đo đạc, quy chủ; đẩy nhanh tiến độ đánh giá tác động môi trường; thăm dò, đánh giá chất lượng, trữ lượng các mỏ vật liệu nhằm bổ sung nguồn cung, đáp ứng yêu cầu thi công dự án.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh những tháng đầu năm 2026. Đề nghị thời gian tới, Ban tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh. Đối với dự án đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), Ban tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư thành phần 2 về đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc để sớm khởi công. Đồng thời, chủ động phối hợp triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho dự án cao tốc và các công trình trọng điểm; kiểm soát công suất, chất lượng tại các điểm mỏ, tăng cường quản lý giá, bảo đảm mặt bằng giá vật liệu hợp lý, phục vụ thi công các dự án.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các đề xuất của Ban QLDA, nhất là đề xuất áp dụng cơ chế luồng xanh đối với các dự án trọng điểm và bổ sung chức năng nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho Ban để chủ động trọng công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét các đề xuất, kiến nghị của Ban.