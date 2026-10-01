Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng kiểm tra triển khai Dự án phát triển văn hóa

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo khái quát tình hình triển khai một số dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực văn hóa năm 2026; tình hình triển khai thực hiện dự án Xây dựng phòng trải nghiệm khám phá Immersive 360 du lịch tỉnh. Theo đó, 9 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai 10 dự án. Trong đó, 3 dự án đang triển khai thực hiện gồm: Dự án Xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại Di tích Đồi E2, dự án cải tạo lại hệ thống cây xanh tại các điểm di tích, dự án cải tạo, sửa chữa di tích Tháp Mường Luân và Tháp Chiềng Sơ (xã Mường Luân). 7 dự án chuẩn bị công tác đầu tư về chuyển đổi số và dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa - giai đoạn trung hạn 2026 - 2030. Kết quả giải ngân đạt trên 4,7 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch giao, riêng kế hoạch vốn giao đầu năm trên 900 triệu đồng, đạt 100%.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với dự án Xây dựng phòng trải nghiệm khám phá Immersive 360 du lịch tỉnh có tổng mức đầu tư trên 39,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp. Hiện nay, dự án chưa được xác định trong quy hoạch có liên quan. Hai dự án Không gian văn hóa 7/5 và Nhà hát - Rạp chiếu phim đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư; khu vực dự kiến chưa hình thành hệ thống hạ tầng đồng bộ cho việc xây dựng 1 phòng trải nghiệm immersive 360 độc lập.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo khái quát tình hình triển khai các dự án.

Tại buổi làm việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và các nội dung có liên quan, nhất là đối với các dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích có tính chất đặc thù và công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp, hỗ trợ Sở trong quá trình thẩm định, cho ý kiến đối với các hồ sơ dự án, phương án kiến trúc, thiết kế, mỹ thuật và nội dung chuyên ngành, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tham gia ý kiến.

Sở đề nghị các sở, ngành liên quan nghiên cứu tích hợp hệ thống vào không gian của nhà hát - rạp chiếu phim đảm bảo tiết kiệm nguồn lực đầu tư hạng mục dùng chung; tạo sự kết nối, đồng bộ; tham mưu điều chỉnh giảm phần kinh phí của dự án để điều chuyển cho các dự án khác có nhu cầu hoặc các nhiệm vụ đủ điều kiện khác...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa vị trí dự kiến biểu diễn Show thực cảnh tái hiện “Chiến thắng Đồi A1”.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đã tham gia ý kiến về việc duy trì hiệu quả Show thực cảnh; đề xuất vị trí phù hợp hơn để thực hiện Show thực cảnh; trường hợp giữ nguyên vị trí thực hiện Show tại đồi A1 cần nghiên cứu kỹ lưỡng và sử dụng công nghệ hỗ trợ phù hợp; xác định rõ quy mô thực hiện dự án, có kế hoạch tuyên truyền cụ thể, kịp thời trước, trong và sau của dự án; bổ sung các hạng mục cần thiết, xem xét hệ thống thoát nước...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng kiểm tra thực địa điểm quy hoạch 2 tổ hợp nhà hát rạp chiếu phim và phòng trải nghiệm Immersive 360.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao các ý kiến tham gia đóng góp của các sở, ngành và nội dung triển khai thực hiện. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng đề nghị đơn vị chuyên môn cần có đánh giá tác động đảm bảo vấn đề bảo tồn di tích, yếu tố tâm linh, an ninh an toàn; về thẩm quyền cần xin cấp phép của các Bộ, ngành Trung ương; đánh giá thu nhập chi phí, xác định rõ phạm vi quy mô. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến và xây dựng báo cáo tổng thể trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tuần tới.

Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra, thực địa vị trí dự kiến biểu diễn Show thực cảnh tái hiện “Chiến thắng Đồi A1”, địa điểm quy hoạch 2 tổ hợp nhà hát, rạp chiếu phim và phòng trải nghiệm Immersive 360.