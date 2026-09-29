Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng kiểm tra dự án cao tốc tại xã Mường Lạn và Mường Ảng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Mường Lạn.

Kiểm tra thực địa tại xã Mường Lạn, đồng chí Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác đã khảo sát khu vực tái định cư bản Lịch Cang; khu tái định cư bản Món Hà; các vị trí bãi đổ thải dọc tuyến cao tốc; hạng mục hạng mục di chuyển đường dây điện 110kV và nguồn vật liệu xây dựng tại chỗ trên địa bàn xã Mường Lạn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa vị trí bãi đổ thải xã Mường Lạn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại khu tái định cư bản Món Hà, xã Mường Lạn.

Tại xã Mường Ảng, đoàn công tác đã khảo sát khu vực bãi đổ thải, nút giao IC2 và điểm mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại nút giao IC2 xã Mường Ảng.

Sau khi khảo sát thực địa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng đã việc với xã Mường Lạn và xã Mường Ảng.

Tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo 2 xã đã báo cáo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn; công tác khảo sát vị trí các điểm mỏ khoáng sản như đá; vị trí đổ thải, công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác khảo sát mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên (xã Mường Ảng).

UBND các xã đã có một số kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh và các sở ngành.

Xã Mường Lạn đề xuất kiến nghị UBND tỉnh, tăng cường cán bộ chuyên môn liên quan đến công giải phóng mặt bằng, quản lý dự án. Xã Mường Ảng đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan hướng dẫn để Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên thực hiện thủ tục nâng công suất khai thác mỏ đá theo quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng làm việc với UBND xã Mường Ảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng đề nghị các địa phương, sở, ngành trong thời gian tới cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. UBND các xã cần chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác rà soát, hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân; khảo sát bổ sung các vị trí đổ thải phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, giúp tiết kiệm chi phí dự án. Đồng thời, sát sao hơn trong công tác quản lý dự án; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn trong quá trình triển khai. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo đồng thuận trong triển khai dự án.