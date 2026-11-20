Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam các thầy, cô giáo đang công tác tại xã Mường Pồn.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong sự nghiệp giáo dục, nhất là tại địa bàn miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn.

Theo báo cáo, đến tháng 11/2026, xã Mường Pồn đã sắp xếp mạng lưới trường học từ 10 đơn vị còn 3 trường gồm: Trường Mầm non Mường Pồn, Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Mường Pồn và Trường PTDTBT THCS Mường Pồn. Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, liên tục, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục. Hiện nay, toàn xã có 129 nhóm, lớp với 3.171 học sinh, trong đó có 3.131 học sinh dân tộc thiểu số, chiếm 98,74%. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên gồm 298 người.

Thời gian qua, xã Mường Pồn chú trọng huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, nền nếp dạy và học; triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và các chính sách hỗ trợ học sinh. Nhờ đó, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, ngành Giáo dục địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình chia cắt, giao thông đến các bản vùng cao còn trở ngại; cơ sở vật chất tại một số điểm trường chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy, cô giáo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo dục đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhất là trong nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng giáo dục cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành; chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp giảng dạy và chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh. Cùng với đó, địa phương cần tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh; quan tâm vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học; đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.