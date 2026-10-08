Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước: Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thường trực Đảng ủy: Các cơ quan Đảng tỉnh, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo phụ trách công tác dân vận của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh…

Tỉnh ủy đánh giá, trong 9 tháng, công tác dân vận đã bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở và những vấn đề thiết thực của Nhân dân.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng; hoạt động dân vận của cơ quan Nhà nước, HĐND, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cũng như công tác dân tộc, tôn giáo có chuyển biến tích cực.

Đồng chí Hoàng Việt Minh - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác dân vận 9 tháng năm 2026.

Việc tuyên truyền, vận động ngày càng gắn chặt với công tác nắm tình hình, đối thoại, tiếp thu, giải quyết kiến nghị, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Nổi bật là công tác dân vận của cơ quan Nhà nước ngày càng gắn chặt với giải quyết những vấn đề thiết thực của Nhân dân và nâng cao chất lượng phục vụ; vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy;lực lượng nòng cốt ở cơ sở tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả trong tuyên truyền, vận động Nhân dân và giữ vững ổn định địa bàn; sức dân và các nguồn lực xã hội tiếp tục được khơi dậy, phát huy hiệu quả thiết thực.

Đại biểu dự hội nghị.

Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 23.000 lao động; hoàn thành hỗ trợ làm nhà cho 415 hộ ngoài Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát; vận động được hơn 48 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, đã hỗ trợ xây dựng 282 nhà "Đại đoàn kết"; Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh vận động hội viên hiến trên 372.000 m² đất, đóng góp gần 88.000 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn mới.

Toàn hệ thống đã tổ chức gần 16.000 cuộc tuyên truyền, vận động với gần 1 triệu lượt người tham gia, gấp gần 5 lần cùng kỳ; triển khai 734 cuộc giám sát, góp phần nâng cao chất lượng nắm tình hình, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Phát huyvai trò của trên 2.288 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; duy trì 1.609 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh và các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích rõ hơn những kết quả đạt được cùng nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp khắc phục; công tác thông tin phối hợp báo cáo; đề xuất thêm một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định: Trong điều kiện vừa thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, vừa tiếp tục sắp xếp, chuyển giao đầu mối tham mưu công tác dân vận, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan tư pháp, lực lượng vũ trang đã có nhiều nỗ lực, chủ động thích ứng, tăng cường phối hợp, giữ vững sự liên tục trong công tác dân vận, không để gián đoạn nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước chỉ rõ những mặt còn hạn chế: Việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện công tác dân vận ở một số nơi chưa thật sự sâu; công tác nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo có thời điểm chưa kịp thời; một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân như đất đai, giải phóng mặt bằng, sinh kế, giảm nghèo, tiếp cận dịch vụ công còn giải quyết chậm; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, công khai, đối thoại và tiếp thu ý kiến Nhân dân ở một số nơi chưa thường xuyên, chưa thực chất; tình trạng tảo hôn, nữ dưới 18 tuổi sinh con chưa chấm dứt; chất lượng một số mô hình “Dân vận khéo” chưa tương xứng với số lượng đăng ký, việc tổng kết, nhân rộng mô hình hiệu quả còn hạn chế…

Đồng chí nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, Lào Cai đang đặt ra những mục tiêu phát triển và tăng trưởng rất cao, trong bối cảnh đó, công tác dân vận phải đi trước một bước, bám sát quá trình phát triển của tỉnh và những vấn đề phát sinh từ đời sống Nhân dân; chủ động nắm tình hình từ sớm, tham gia từ đầu, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tạo đồng thuận và huy động sức dân tham gia phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng còn lại năm 2026.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chỉ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu trong những tháng cuối năm, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Rà soát, bảo đảm tính liên tục, đầy đủ của các nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận sau chuyển giao; nâng cao chất lượng nắm tình hình Nhân dân, chủ động phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh từ sớm, từ cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở, lấy chất lượng phục vụ Nhân dân làm thước đo; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; tăng cường kiểm tra, giám sát và chuẩn bị tốt tổng kết công tác dân vận năm 2026, xác định, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong năm 2027.