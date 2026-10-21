Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước: Phát triển kinh tế biên giới phải gắn với củng cố quốc phòng, an ninh

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, các ban, sở, ngành và lãnh đạo các xã, phường biên giới.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 10 năm triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW, Lào Cai đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới. Tổng vốn đầu tư dành cho các xã, phường biên giới giai đoạn 2017 - 2026 đạt 37.660 tỷ đồng.

Kinh tế khu vực biên giới duy trì đà tăng trưởng; sản xuất công nghiệp được quan tâm, hoạt động thương mại, dịch vụ và giao thương qua các cửa khẩu từng bước mở rộng, gắn với vận hành nền tảng cửa khẩu số. Đến nay, 8/9 xã, phường biên giới có tổng cộng 64 sản phẩm OCOP.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị.

Hoạt động xuất - nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu tiếp tục đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương. Tổng giá trị xuất - nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa năm 2017 đạt 2,6 tỷ USD, năm 2025 đạt 3,1 tỷ USD ; riêng 9 tháng năm 2026 đạt 2,9 tỷ USD.

Các chương trình, chính sách về văn hóa, xã hội, giảm nghèo và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ thôn, bản tại các xã biên giới được cấp điện lưới quốc gia đạt 98,99%; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 96,2%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, diện mạo khu vực biên giới có nhiều đổi thay.

Nhiều mô hình thiết thực được triển khai, như dòng họ, nhóm gia đình tự quản đường biên, cột mốc; tổ an ninh tự quản tại thôn, bản; quân dân y kết hợp; ứng dụng cửa khẩu số và phát triển vùng sản xuất hàng hóa, sản phẩm OCOP gắn với lợi thế địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở được chú trọng. An ninh biên giới cơ bản ổn định; đường biên, mốc giới và cửa khẩu được quản lý chặt chẽ.

Định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh xác định phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới phải gắn chặt với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường đối ngoại; lấy cải thiện đời sống cư dân biên giới làm trọng tâm.

Trên cơ sở đó, tỉnh đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực đầu tư và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp phát huy lợi thế cửa khẩu, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và phát triển đô thị biên giới; mở rộng sản xuất hàng hóa, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân; bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý và bảo vệ đường biên, mốc giới.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW.

Đồng chí đề nghị các xã, phường khu vực biên giới tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Cùng với đó, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và các lĩnh vực văn hóa; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước lưu ý các xã, phường biên giới cần kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và Nhân dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, giữ vững ổn định địa bàn, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.