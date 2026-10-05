Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước kiểm tra tiến độ xây dựng các khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đến dự án và thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND các địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước kiểm tra các dự án tái định cư tại xã Bảo Hà.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các dự án khu tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, khu sản xuất công nghiệp thuộc địa bàn các xã Bảo Hà, Bảo Thắng, Gia Phú, Bát Xát và hai phường Lào Cai, Cam Đường.

Tại các điểm đến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu chủ đầu tư, địa phương báo cáo, làm rõ tiến độ triển khai từng khu tái định cư; khối lượng công việc đã thực hiện, những phần việc còn lại và khả năng hoàn thành theo kế hoạch.

Đồng thời, đoàn công tác tập trung rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, nhất là các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ các dự án tái định cư tại xã Bảo Thắng, Gia Phú.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công làm rõ trách nhiệm đối với từng dự án; xác định cụ thể thời gian hoàn thành từng phần việc, biện pháp giải quyết các vướng mắc để không làm ảnh hưởng tiến độ chung đã đề ra.

Đối với những khó khăn thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, đồng chí Nguyễn Thế Phước đề nghị khẩn trương tháo gỡ ngay từ cơ sở; những vấn đề vượt thẩm quyền phải tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời. Trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện dự án tại xã Bảo Hà.

Kiểm tra thực địa Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Làng Chung, xã Bảo Thắng.

Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá tiến độ dự án tại khu vực xã Gia Phú, phường Cam Đường.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung cao độ cho công tác triển khai xây dựng các khu tái định cư và các dự án hạ tầng giao thông kết nối, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp phục vụ tiến độ Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu các địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Kiểm tra khu vực quy hoạch sản xuất công nghiệp Bản Qua, xã Bát Xát.

Đồng chí đề nghị các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi tăng cường nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công hợp lý, đẩy nhanh khối lượng công việc trên công trường; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi công liên tục.