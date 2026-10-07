Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Trấn Yên

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và phường Âu Lâu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước cùng Đoàn công tác kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Trấn Yên.

Dự án Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I) có tổng diện tích 254,6 ha, ảnh hưởng đến 425 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai thành 2 đợt, gồm khu phía Tây và khu phía Đông.

Dự án Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I) có tổng diện tích 254,6 ha.

Đối với khu phía Tây, tổng diện tích thu hồi là 109 ha, ảnh hưởng đến 165 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Đến nay, địa phương đã hoàn thành kiểm kê, công khai phương án đối với 165/165 hộ; phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 212 tỷ đồng; hoàn thành di chuyển 156/156 ngôi mộ.

Đến ngày 18/5/2026, diện tích đã giải phóng mặt bằng đạt hơn 108,4/109 ha, tương đương 99,4%.

Đối với khu phía Đông, diện tích thu hồi là 145,6 ha, ảnh hưởng đến 260 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Đến nay, 260/260 hộ đã được kiểm kê; 150 hộ được xác nhận nguồn gốc đất. Phường đã công khai phương án qua 5 đợt đối với 39 hộ, diện tích 26,5 ha, tổng giá trị 51,1 tỷ đồng; phê duyệt 2 đợt đối với 16 hộ, với diện tích 7,1 ha, tổng giá trị 10,8 tỷ đồng.

Hồ sơ của 3 đợt, liên quan đến 23 hộ và diện tích 19,4 ha, đang được hoàn thiện để trình thẩm định, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/10.

Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I).

Để đẩy nhanh tiến độ, phường Âu Lâu đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia; phân công cán bộ phụ trách từng khu vực, nhóm hộ; tổ chức hơn 18 hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân và 168 cuộc họp chuyên đề để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, phường phát động chương trình “30 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng”, phấn đấu hoàn thành lập phương án giải phóng mặt bằng đối với 40 ha trong năm nay.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, yêu cầu phường Âu Lâu tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần diện tích còn lại trong năm 2026.

Khối lượng kiểm đếm đã cơ bản hoàn thành, vì vậy nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là khẩn trương xác định nguồn gốc đất, tài sản trên đất; lập, thẩm định, công khai và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo phương châm “làm việc gì dứt điểm việc đấy, vướng ở đâu tháo gỡ ở đó”.

Đồng chí nhấn mạnh, quá trình thực hiện phải theo phương châm “làm việc gì dứt điểm việc đấy, vướng ở đâu tháo gỡ ở đó”. Phường Âu Lâu cần rà soát cụ thể từng trường hợp, xác định rõ khó khăn thuộc khâu nào, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nào; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, đề xuất phương án để cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, đồng chí yêu cầu tăng cường cán bộ có chuyên môn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phường Âu Lâu; nghiên cứu thành lập tổ công tác gồm cán bộ biệt phái từ các sở, ngành, đơn vị, địa phương để trực tiếp hỗ trợ.

Phường Âu Lâu phối hợp chặt chẽ với Viglacera, huy động thêm nhân lực có năng lực, kinh nghiệm tham gia hỗ trợ lập phương án giải phóng mặt bằng.

Đối với quá trình lập và thẩm định phương án, các cơ quan chuyên môn phải phối hợp ngay từ đầu, thực hiện các phần việc song song, bảo đảm hồ sơ trước khi công khai đã được các bên cùng rà soát, thống nhất về căn cứ và phương án xử lý. Việc thẩm định, phê duyệt và công khai phải chặt chẽ, đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật, hạn chế tình trạng hồ sơ phải điều chỉnh nhiều lần.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước cũng yêu cầu gắn tiến độ với trách nhiệm của người đứng đầu. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Âu Lâu trực tiếp chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ đối với từng nhóm nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện.

Các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương phải tăng cường phối hợp, thống nhất trong chỉ đạo, xử lý công việc, quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I) trong năm 2026.